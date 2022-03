A clases: Con nueva normalidad inicia el ciclo lectivo 2022

Un nuevo y diferente ciclo lectivo dará inicio en la jornada de hoy, tanto para los alumnos, como para los docentes y, por supuesto, también para los padres. Con mayor normalidad, sin pase sanitario ni burbujas pero sí con barbijos, los chicos regresan a las aulas.

El acto central tendrá lugar a las 8 hs. en la Escuela n° 238 “María de las Nieves Medina de Esquiú”, en la localidad de La Carrera, en el departamento Fray Mamerto Esquiú. Estarán presentes el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, el gobernador de la provincia, Lic. Raúl Jalil, la ministra de Educación, Andrea Centurión y el director de INET, Gerardo Marchesin.

La jornada proseguirá a las 14.30 hs con un acto similar en la Escuela primaria de Valle Chico y una hora después, aproximadamente, las autoridades nacionales y provinciales impondrán el nombre de "Presidente Carlos Néstor Kirchner" al Centro Educativo Técnico Profesional, esto en la zona sur de la Capital.

Recordemos que la agenda educativa ya adelantó que el receso invernal será desde el 11 hasta el 22 de julio y que la culminación del Ciclo Lectivo para los niveles inicial, primario, secundario y todas las modalidades se realizará el viernes 16 de diciembre.

La nueva normalidad

Ahora, en cuanto a las diferencias de este nuevo ciclo lectivo y con el del año pasado, se deben marcar cinco puntos. En primer término no regirá el pase sanitario en ninguna escuela, esto en cuanto a la previa inscripción de los alumnos. Los establecimientos escolares solo deberán cotejar la información sobre la vacunación contra Covid-19 a fines meramente cualitativos. En cuanto a los protocolos sanitarios, quedan sin efecto tanto el sistema de burbujas como el aislamiento por contacto estrecho. En el primer caso, ya no habrá grupos dentro de las aulas lo que permitirá que tanto el niño como el adolescente puedan interactuar libremente. Respecto al aislamiento por contacto estrecho, al darse de baja esta premisa y ante la existencia de un caso positivo, el procedimiento consistirá de ahora en adelante en comunicar a las familias para que puedan advertir si el niño o adolescente tiene síntomas o no.

Además y como se viene visibilizando, los protocolos dejan de ser tales y pasan a ser recomendaciones. Y por último, según se comunicó días pasados, el uso de barbijo será obligatorio, según lo estipula el decreto provincial N° 377, el que establece la obligatoriedad del mismo para los estudiantes, docentes y no docentes en las escuelas públicas y privadas en todo el territorio provincial.

El instrumento marca “el uso obligatorio de barbijo a partir del Nivel Primario en todas las instituciones educativas de Gestión Estatal, Privada, Cooperativa y Social, tanto para alumnos, alumnas como para personal docente y no docente, siendo opcional su uso solo para niños y niñas del Nivel Inicial”.