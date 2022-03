Los senadores catamarqueños votaron a favor del entendimiento

Los senadores nacionales por Catamarca acompañaron en bloque y contribuyeron a la sanción de la ley que formalizó el acuerdo argentino con el Fondo Monetario Internacional.

Entre los oradores Guillermo Andrada (FT) votó a favor por el Programa de Facilidades Extendidas que permitirá refinanciar la deuda; mientras que Flavio Fama (JPC) cuestionó al oficialismo por sus internas pro termino apoyando el acuerdo. Lucía Corpacci también también voto por la afirmativa

Andrada remarcó que "el default no es una opción" y destacó que los cuatro años de gracia que incluyen el acuerdo "posibilitarán continuar en la senda de la recuperación económica e incentivar la producción de hidrocarburos y energías renovables, considerando a las inversiones para la extracción, procesamiento y agregado de valor del litio como estratégicas". "Debemos incrementar la producción de hidrocarburos, aprovechando el alza de los precios a nivel internacional. Pero también las energías renovables son una realidad, ya que en 2019 su aporte a la demanda energética fue del 6%, en 2020 del 10% y en 2021 del 13%. Recordemos que la ley 27.191 establece que el 20% de la demanda energética hasta 2025 debe surgir de fuentes renovables", indicó Andrada, que además resaltó la conformación del Tratado Interprovincial de Creación de la Región Minera del Litio firmado por Catamarca, Salta y Jujuy.

A su vez, precisó que el transporte en Argentina representa el 30% de la demanda energética, y que allí radica la importancia del proyecto de ley sobre Movilidad Sustentable que debería tratarse en el transcurso de este año.

Por su parte, Fama remarcó que "autorizar al Gobierno Nacional a tomar una nueva operación de crédito público sin dudas es una materia compleja de abordar". "Nos toca decidir sobre un tema de múltiples caras que nos atraviesa a todos los argentinos: inflación, desocupación, pobreza, crecimiento, estabilidad entre otras", dijo.

Fama recordó el discurso del presidente Alberto Fernández el 1º de marzo y dijo que sorprendió la actitud del mandatario. "Careció de toda racionalidad individual, quien se supone es el más interesado en lograr el consenso político para la aprobación del acuerdo. Consenso del que carece en su propia coalición de gobierno", cuestionó.

"Nos habla de polarización, algo que no vino de la oposición sino de las propias entrañas del oficialismo que no acompaña al presidente. Por el contrario, nuestro espacio estuvo y está unido respondiendo a los que los argentinos nos pidieron el 14 de noviembre", dijo. "El oficialismo sufre de olvido selectivo. Desprecian los organismos de crédito, sin embargo, aquí estamos pidiendo no solo un nuevo financiamiento sino que además pedimos más de lo que se necesita para no entrar en default", remarcó, y dijo que "hablar de deuda, de déficit y de desequilibrio macroeconómico no es feliz para nadie". "Acá hay cuestiones que preocupan y mucho. Solo ver la inflación del mes pasado del 4,7%, la más alta de los últimos años, es la clara muestra de que estamos en graves problemas", sostuvo.