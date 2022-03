Netflix se cansó de los que comparten la contraseña

Por estas horas, Netflix anunció que está probando nuevas funciones que se enfocan en compartir contraseñas de forma generalizada con personas fuera de los hogares.

Por ahora no en Argentina, pero llegará

El director de innovación de productos de Netflix, Chengyi Long, dijo que la compañía está probando estas nuevas funciones en tres países: Chile, Costa Rica y Perú.

Los suscriptores en estos países harán que los usuarios paguen una tarifa de 2.99 dólares para agregar un submiembro fuera del hogar. Netflix también anunció otra característica nueva que permitirá a los suscriptores transferir información de perfil, como el historial de visualización y recomendaciones personalizadas, a una cuenta nueva o a una subcuenta de miembro adicional.

Long explicó que esta es la forma que tiene la empresa de intentar que sea más fácil compartir una cuenta: "Siempre hemos facilitado que las personas que viven juntas compartan su cuenta de Netflix, con características como perfiles separados y transmisiones múltiples en nuestros planes Estándar y Premium. Si bien estos han sido muy populares, también han creado cierta confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix".

Las dudas sobre la nueva modalidad que se viene en Netflix

* ¿Qué pasa si estoy viajando y usando mi cuenta?

* ¿Me cobran por 4 pantallas, pero no puedo usar 4 pantallas? Esto irá bien.

* No lo entiendo ¿Piensan que la gente no ve Netflix en ningún otro lugar que no sea su propia casa?

* Netflix realmente cree que son geniales, lmfao. Con tantas opciones para los servicios de transmisión, realmente necesitan relajarse si quieren que las personas sigan usando su servicio, porque no es así.

* Entonces, ¿por qué pagar por múltiples transmisiones simultáneas si solo puede usar una?

Aclaración

Long también aclaró que estas pruebas solo se realizan para que Netflix pueda observar la efectividad de agregar la tarifa opcional: "Trabajaremos para comprender la utilidad de estas dos funciones para los miembros de estos tres países antes de realizar cambios en cualquier otro lugar del mundo".