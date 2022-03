Acuerdo con el FMI: Lucía Corpacci adelantó su voto

La senadora del Frente de Todos, dio un panorama acerca del tratamiento del proyecto de ley del acuerdo con el Fondo dentro de la Cámara de Senadores. La misma aseguró que, de no acordar, las provincias podrían tener que recurrir a cuasimonedas como en el 2001.

La actual senadora del Frente de Todos y vicepresidenta del PJ Nacional, dio declaraciones acerca de las visibles diferencias que hay dentro de la coalición del Frente de Todos frente al proyecto de ley sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Corpacci señaló que el partido "no es una escribanía donde todos votan lo mismo", como suele afirmar la oposición, sino que dentro del bloque "pensamos distinto, pero vamos a sostener la unidad hacia adelante".

La exgobernadora de Catamarca decidió responder a las críticas realizadas este lunes por el secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque. Ya que el ministro bonaerense habría dicho que hay una “peligrosa autoprescripción” dentro del Frente de Todos.

Frente a esto, Lucía Corpacci aclaró que “no es así” y explicó que “hay compañeros y compañeras que se expresaron en contra. Todos hablamos claramente de la situación difícil en la que estábamos”.

Asimismo, acerca de la reunión con los senadores oficialistas realizada este lunes, la senadora señaló: "Tenemos miradas que pueden ser distintas, pero vamos a seguir adelante. Tantos los que pensamos que hay que apoyar como los que no tenemos en claro que lo peor que nos pudo haber paso fue entrar al Fondo. Y que tenemos que seguir trabajando juntos para sostener al país".

En cuanto a su postura frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Corpacci se considera como “enemiga del Fondo”. Sin embargo, aclaró que el país “no puede entrar en default”.

“La situación en la que estamos, y que nos dejó Macri, es muy complicada. Mi sensación es que no pagarle al Fondo puede terminar siendo más costoso que pagarle”, explicó la exgobernadora de la provincia de Catamarca.

“De todas maneras, pagando o no pagando se paga un costo enorme. Cuando asumió Alberto Fernández tenía muy en claro que teníamos una deuda muy difícil de afrontar. Pero que se iban a hacer todos los esfuerzos para poder salir de eso”, añadió Corpacci haciendo referencia a su postura frente al Fondo.

Además, la vicepresidenta del partido justicialista se adelantó y afirmó que, seguramente, las provincias tengan que volver a la utilización de las cuasimonedas.

"Creo que los costos sociales de acordar con el fondo serán menos que no acordar. Porque no tendremos que hacerlo tan abruptamente. Durante el Gobierno de Macri la mayoría tomaron deuda en moneda extranjera. Hay muchas provincias que tienen una deuda enorme en dólares. Y vamos a volver a pasar lo que pasamos con las cuasimonedas", explicó Corpacci.

"Si entramos en default, ¿con qué vamos a comprar las vacunas? ¿Con qué vamos a comprar los insumos para la industria? El tema es que ahora se vence un pago y no está el dinero para pagarlo. No están los dólares", concluyó diciendo la senadora acerca de la actual situación económica de Argentina frente al Fondo.

Finalmente, tras aclarar esto, la Senadora Nacional Frente de Todos volvió a insistir diciendo: "No soy defensora del Fondo. Es mi peor enemigo. No lo quiero. No quisiera estar votando esto. Nunca hubiera querido. Soy del espacio político que nos sacó del Fondo".

