Martín Guzmán en el Senado: Criticó a Mauricio Macri y confirmó que no habrá reformas

El ministro de Economía, Martín Guzmán, reveló detalles y expuso en la comisión de Presupuesto y Hacienda por el proyecto del acuerdo con el FMI. La aprobación para el acuerdo en la Cámara de Diputados se dio el jueves pasado y, de conseguir la sanción completa en el Senado, el ministro lograría activar a tiempo el primer desembolso del FMI para cubrir el vencimiento de casi U$S 3000 millones del próximo 22 de marzo.

Guzmán inició su explicación sobre el acuerdo con el FMI planteando como objetivo una readecuación de las políticas de financiamiento del Estado y lograr financiamiento externo neto positivo, lo cual reduciría la emisión monetaria y por lo tanto acortando también la asistencia del Banco Central al Tesoro.

Sobre el memorandum definió: ”El primer objetivo es abordar el problema de la balanza de pagos. Se plantea un crecimiento de las reservas internacionales. Argentina tiene una carga de deuda récord gracias al acuerdo Stand By, en 2018. No hay posibilidad de que la Argentina haga frente a esta carga de pagos sin el refinanciamiento. La Argentina necesita tener la capacidad de evitar un shock desestabilizante. Lo que buscamos es evitar la situación de profundo estrés en el frente inflacionario”, declaró Guzmán en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Luego, Guzmán analizó el acuerdo de Macri con el FMI:” Cuando se acuerda, se hace sobre la base de un esquema de políticas supuestas efectivas. Nada de ello ocurrió. El propio Fondo indicó que el programa falló en todos los aspectos, ya sea económicos o sociales. El desempleo aumentó, junto con la pobreza. El FMI reconoció que los pilares fueron inconducentes”.

Poco después insistió en la ausencia de reformas de fondo dentro del acuerdo, tal como lo había dicho Alberto Fernández en su mensaje de apertura de sesiones ordinarias del pasado 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa: “ Hay que profundizar el desarrollo del mercado de capitales en Argentina. Este es un esquema diferente a todos los acuerdos con el Fondo Monetario Nacional; en este acuerdo no hay ninguna reforma laboral ni jubilatoria. No hay reforma que, desde lo estructural, quite derechos. Esto permite que se crezca de manera consistente”.

Por último, Guzmán reveló que se estima un resultado primario de 2,5 puntos del producto para el año de 2022 y habló del papel del Estado en este período futuro:“ El Estado juega un rol para buscar anclar expectativas. Para que ese rol sea efectivo es fundamental que haya reservas. En este contexto, en el que hay incertidumbre a nivel global, hay que poder lidiar con las contingencias. Hay que mejorar el perfil de financiamiento de la política pública, hay que poder ir reduciendo la emisión monetaria. Se busca poner reglas de juego que fortalezcan a la argentina. Estas decisiones tienen impacto en los argentinos por generaciones", sentenció el ministro Guzmán en la sesión de Presupuesto y Hacienda.