Tears In Heaven: La canción con la que Eric Clapton lloró lágrimas en el cielo

'Tears In Heaven’ es una de las baladas más hermosas que se han creado en la música Universal, pero la historia que hay detrás de la canción, es triste. La melodía fue escrita por Eric Clapton tras la muerte de su hijo Conor de cuatro años de edad en un accidente en una habitación de hotel.

¿Qué pasó el 20 de marzo de 1991 con Conor Clapton?

La tragedia llegó a la vida del músico de la forma más dolorosa. Ocurrió el 20 de marzo de 1991. Según la información publicada por el diario El País, Lory del Santo (madre de Conor) y el pequeño, habían ido a visitar a Eric Clapton a Nueva York unos días antes para pasar un tiempo en familia, aunque la pareja ya estaba separada.

En una entrevista concedida a la periodista Lisa Sewards, el encuentro entre Clapton y el pequeño estaba pactado en Nueva York. El músico estaba poco presente en la vida del niño, se había propuesto fortalecer la relación padre e hijo.

El día que convivió el pequeño con su padre, Lory lo recuerda como uno de los días más felices en la vida de su hijo:

"Lo pasaron realmente bien. Cuando Eric regresó, me miró y me dijo que por fin entendía lo que significaba tener un hijo y ser padre. Estaba muy feliz. Era la primera vez que Eric había pasado unas horas a solas con nuestro hijo. Conor, por su parte, estaba muy emocionado por el día tan maravilloso que había pasado con su padre", confesó Del Santo a Lisa Sewards.

La mañana siguiente, el 20 de marzo, Eric había quedado en ir a buscar a Lory y Conor al apartamento de la calle 57 de Manhattan donde se hospedaban para ir al zoológico de Central Park.

"Conor jugaba con la niñera mientras yo me preparaba para ir al zoológico. Eran las 11 de la mañana. Le grité desde el baño para que se diera prisa y él me dijo que estaría en un minuto", recuerda Lory.

El conserje del edificio estaba limpiando los ventanales del apartamento y Lory pidió a la niñera que no perdiera de vista al niño, que estaba jugando a las escondidas.

La niñera, se detuvo en seco cuando el conserje le advirtió de que había abierto el ventanal. Conor corrió hacia el ventanal sin saber que el cristal había sido removido.

"Escuché un grito desgarrado que no era de Conor. Era la niñera. Corrí a la habitación gritando de forma histérica: ‘¿Dónde está Conor, dónde está Conor?’. Entonces vi la ventana abierta y comprendí lo que acababa de ocurrir. Sentí que me quedaba sin fuerza y me desmayé", afirma Lory.

Conor Clapton, de solo cuatro años, cayó por la ventana de un piso 53.

"A las 11.57 Lory llamó por teléfono y gritando dijo: ‘Está muerto’. No sabía de qué me hablaba. Entonces dijo: ‘Se ha caído por la ventana", explica Eric Clapton en el documental de 2017 sobre su vida, El patrón del blues.

La tragedia que dio como resultado: ‘Tears in Heaven’.

Casi una década después de la tragedia, Lory del Santo no había escuchado la canción: ‘Tears in Heaven’.

"Una vez, en Ámsterdam, la estaban poniendo en la radio y sonaron los primeros acordes, pero me fui corriendo para no escucharla", aseguró Del Santo.

A pesar de ser reconocida con tres premios -Mejor canción del año, Grabación del año y Mejor interpretación vocal pop masculina-, Clapton tampoco se mostró demasiado eufórico con esa composición. “Había mejores canciones”, dijo, en relación a un tema dedicado a su hijo Conor que le provocaba sentimientos enfrentados.

“Estaba convencido de que no valía la pena publicarlo”, comentaba Eric Clapton en referencia a su disco Unplugged, después de que el LP fuera premiado con seis Grammys en la edición de 1993. Concebido como un concierto íntimo en el que solo se tocaron instrumentos acústicos, el disco incluía clásicos de Robert Johnson como Malted Milk, San Francisco Bay Blues de Jesse Fuller, además de temas del propio Clapton como Layla, y una canción que se había incorporado al repertorio del músico británico apenas hacía unos meses: Tears in Heaven.

Tears in Heaven había sido escrita por Eric Clapton en colaboración con el letrista Will Jennings que, en un primer momento, fue reacio a aceptar el encargo. “Eric ya tenía el primer verso de la canción y quería que escribiera el resto. Le respondí que era un tema tan personal, que debería escribirla él solo”, comentaba Jennings que, ante la insistencia de Clapton, no le quedó más remedio que aceptar. “Es una canción tan personal y tan triste, que es única en mi carrera como letrista de canciones”, confesaba Jennings.

La música como terapia

Cuando Conor murió, Clapton llevaba tres años sobrio después de someterse a un tratamiento de rehabilitación para superar sus adicciones a diferentes sustancias como el alcohol y la cocaína. Por eso, fueron muchos los que dieron por hecho que la muerte del niño provocaría una nueva recaída del músico, cosa que, finalmente, no sucedió. “Casi inconscientemente usé la música como un agente curativo”, le comentaba Eric Clapton a la periodista Sue Lawley sobre cómo el componer Tears in Heaven le había servido de terapia.

Desde el momento de su publicación, Tears in Heaven se convirtió en uno de los grandes éxitos de la carrera de Eric Clapton. Alcanzó el número uno en países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Polonia o Nueva Zelanda y, en la actualidad, sigue siendo su single más vendido porque, en opinión de algunos críticos, es un tema que hizo que el rock experimentase una importante transformación en sus letras.

Según Charles M. Young, periodista de The New York Times, tradicionalmente el rock and roll apenas se había ocupado de la muerte desde un punto de vista maduro. Si bien es cierto que existían canciones sobre amores adolescentes que acababan trágicamente por el fallecimiento de uno de sus miembros en accidente automovilístico u odas a la muerte desde esa lejanía e impostura que proporciona la juventud, eran muy pocas las que abordaban en profundidad la pérdida de un ser querido y el consiguiente duelo. Como mucho, 'To know him is to love him', la elegía de Phil Spector a su padre muerto, 'American Pie' de Don McLean sobre el fallecimiento de Buddy Holly y, por supuesto, 'Tears in Heaven'. Esta última, según M. Young, habría conectado con esa generación que, habiendo sido joven en los setenta, comenzaba a sufrir, en los albores del siglo XXI, la pérdida de seres queridos por enfermedades, abuso de drogas, accidentes o meras cuestiones biológicas.

Fuera del repertorio

A pesar de su belleza y del tiempo transcurrido desde su publicación, Tears in Heaven es una canción que aún resulta difícil de gestionar para su autor. Cuando en 2007 Eric Clapton escribió sus memorias, los editores descubrieron un tanto decepcionados que el artista había evitado adentrarse demasiado en lo referente a la muerte de Conor. Aunque le pidieron que intentase cubrir ese hueco, a Clapton le costó aceptar. “Me resultaba imposible entrar de nuevo en esa época. Es tan traumático que solo puedo hablar del tema desde la distancia, como si se tratara de otra persona”, explicaba el músico, que reconocía la dificultad de poner por escrito esos sentimientos: “La tristeza siempre está ahí, me golpea en el hombro y todo vuelve. Sin embargo, es difícil escribir sobre ello sin caer en el sensacionalismo o crear un falso punto de vista emocional solo porque eso es lo que esperan los editores”.

Apenas unos años antes, Clapton había decidió incluso no volver a interpretar Tears in Heaven en sus conciertos. Según explicó, transcurrida más de una década desde el accidente, consideraba que ya había superado la pérdida y no sentía la canción del mismo modo: “para interpretarla tengo que conectarme de verdad con los sentimientos que tenía cuando la escribí. Esos sentimientos ya se han ido y, sinceramente, no quiero que vuelvan”, comentaba el guitarrista, que en 2004 afirmó que no descartaba recuperar la canción algún día. “Mi vida es diferente ahora. Probablemente solo necesite un poco de reposo para que, en el futuro, pueda abordarla con más distancia”.

Hoy en día, treinta años después de la muerte del hijo, ese momento llegó y Tears in Heaven vuelve a formar parte del repertorio del músico inglés.