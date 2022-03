Martín Lousteau no tuvo piedad con Cristina Fernández de Kirchner y lanzó una grave acusación

Martín Losteau, senador radical y referente de Juntos por el Cambio, acusó a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de "generar mal clima en el Senado" y de "ser capaz de generar sufrimiento en los demás con tal de obtener beneficio político", en relación al video publicado por la expresidenta, en el cual muestra cómo fue apedreado su despacho durante la manifestación realizada en las afueras del Congreso mientras se debatía el acuerdo con el FMI en Diputados..

"Con tal de obtener un beneficio político especulando políticamente es capaz de generar sufrimiento en los demás. Ayer dijimos algo muy responsable que es no al default, no a la violencia y no al default, ella está impidiendo que Argentina se ponga a trabajar de otra manera", dijo a Radio Mitre.

"En el momento en el que Máximo rompe y ya no está en la mesa de negociación pudimos entre todos trabajar un acuerdo para que Argentina no caiga en default. Obviamente repudio toda violencia contra la policía, contra el Congreso y el despacho de ella, cosa que ella no hace en el video, no repudia la violencia general, repudia la violencia contra ella", comentó quien fue exministro de Economía durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Y agregó: "Cristina Kirchner se presentó en una fórmula presidencial, y cuando lo hizo sabía que uno de los temas que había que resolver era el crédito con el Fondo Monetario. Durante dos años permitió las negociaciones y el Gobierno dice que este es un buen acuerdo, que no tiene reformas estructurales, que no tiene ajuste e igualmente ella saca este video, su hijo Máximo vota en contra, sus diputados votan en contra"

"Ella se la pasó diciendo que no es el partido del default, pero el espacio cada vez más chico que tiene ella sí es el espacio del default, porque si este acuerdo no la satisface quiere decir que pretendía desde el principio caer en default. Nosotros hicimos un gran trabajo dentro de Juntos por el Cambio y pudimos ir colectivamente con el oficialismo a negociar. Lo vamos a aprobar, no queremos que la Argentina atraviese un default", cerró Lousteau.