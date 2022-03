Batman ha vuelto a “poner de moda” el “Something In The Way” de Nirvana

Tal y como informa NME, las reproducciones del clásico de Nirvana “Something In The Way” han comenzado a aumentar de forma exponencial gracias a su inclusión en la película 'The Batman'.

El tema del 'Nevermind', que no fue single del clásico de 1991, se ha vuelto a “poner de moda” según indican los primeros informes de MRC Data.

La canción aparece dos veces en la película y también ha sido parte de varios trailers previos al lanzamiento del álbum.

Según los datos de MRC, “Something In The Way” acumuló 3,1 millones de reproducciones en plataformas digitales en los cuatro primeros días desde el estreno de la película el pasado 4 de marzo, un incremento de 372.000 desde las cuatro jornadas anteriores. En total, la popularidad de la canción, por así decirlo, ha aumentado un 734%,

Entre los días 6 y 7 de marzo, el tema acumuló 880.000 reproducciones, subiendo a 1,5 millones al día siguiente, Para el día 8, la canción ya había llegado a 1,6 millones de reproducciones.

El director lo tiene claro, Batman es Kurt Cobain

Matt Reeves, director de esta nueva película de Batman, que encarna Robert Pattinson, explicó hace algunas semanas el motivo por el que considera que el oscuro superhéroe se parece mucho a Kurt Cobain, en especial por sus problemas con las drogas.

En una entrevista con Esquire, Reeves, que ha escrito, dirigido y producido la película, afirma que Nirvana fue una de sus primeras fuentes de inspiración a la hora de crear esta historia, citando -precisamente- el “Something In The Way” del 'Nevermind' como el tema que más le inspiró.

El director explicó que el tema de la canción se convirtió “en parte de la voz del personaje de Batman”, afirmando lo siguiente: “Cuando consideré: '¿Cómo retrato a Bruce Wayne de una forma que nunca se haya visto antes?'. Comencé a pensar: '¿Y si pasara algo trágico, como la muerte de sus padres, y este tipo se encierra, sin que sepamos lo que hace? ¿Será un tipo caprichoso, imprudente o drogadicto?”.

“Y la verdad es que, en cierto modo, Batman es un drogadicto. Su droga es la venganza. Es como el Batman Kurt Cobain”.