A 35 años de "The Joshua Tree" el emblemático disco de U2

Un día como hoy, hace 35 años, U2 lanzó uno de sus discos más emblemáticos: The Joshua Tree.

Publicado el 9 de marzo de 1987, el trabajo consolidó a Bono y compañía como una de las bandas más grandes de la música del siglo XX, gracias a canciones como "With Or Without You", "Where the Streets Have No Name" y "I Still Haven’t Found What I’m Looking For".

The Joshua Tree se considera uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, y ha despachado más de 28 millones de copias en todo el mundo.

En el Reino Unido, fue el primer álbum en vender más de un millón de CDs y se mantuvo 201 semanas en el ranking de ventas. Además, fue el primer número uno de la banda irlandesa en Estados Unidos.

En 2003 fue colocado en el número 27 en la lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

The Joshua Tree recibió elogios de la crítica, encabezó las listas en más de 20 países y se convirtió en el álbum más vendido en la historia británica.

Según Rolling Stone, el álbum de U2 aumentó la estatura de la banda "de héroes a superestrellas". Produjo los exitosos singles With or Without You, I Still Haven’t Found What I’m Looking For, y Where the Streets Have No Name, los dos primeros se convirtieron en los únicos singles número uno del grupo en los EE. UU.

El álbum ganó los Premios Grammy por Álbum del año y Mejor actuación de rock por un dúo o grupo con voz en 1988. El grupo apoyó el récord con el Joshua Tree Tour a lo largo de 1987, en el que comenzaron a actuar en estadios por primera vez en su carrera.