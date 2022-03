El magnate ruso Roman Abramovich anunció que puso a la venta al Chelsea

El magnate ruso Roman Abramovich se decidió a terminar con las especulaciones y optó por sacar un comunicado en el que confirmó que venderá el Chelsea, club de la Premier League que adquirió en 2003. En medio de las sanciones a los distintos empresarios de nacionalidad rusa en distintas partes del mundo y principalmente de Inglaterra, el titular del club pondrá en venta a la institución y donará todas las ganancias a “las víctimas de la guerra en Ucrania”. “No pediré que se pague ningún préstamo. Esto nunca ha sido por negocios ni por dinero para mí, sino por pura pasión por el juego y el Club”, manifestó el empresario en un documento oficial que se publicó en la página oficial de los Blues.

“He dado instrucciones a mi equipo para que establezca una fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta. La fundación será en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania. Esto incluye proporcionar fondos críticos para las necesidades urgentes e inmediatas de las víctimas, así como apoyar el trabajo de recuperación a largo plazo”, argumentó.

“Ha sido una decisión muy difícil de tomar y me duele mucho tener que dejar el club. Espero poder volver una última vez a Stamford Bridge para poder decirles adiós a todos. Ha sido un privilegio formar parte del Chelsea y estoy muy orgullosos de todo lo que hemos logrado”, continuó en su despedida. Abramovich compró el Chelsea en 2003 por una cantidad cercana a los 100 millones de euros y desde entonces lo ha convertido en uno de los equipos más relevantes de Europa, con 18 títulos que incluyen las dos conquistas en la Champions League y cinco títulos de la Premier League. Un consorcio estadounidense, con el multimillonario Hansjörg Wyss a la cabeza, ha sido de los primeros en mostrarse interesado en adquirir el club, aunque se han mostrado reticentes con el precio que exige el magnate ruso.

“Puedo imaginarme dirigir el Chelsea junto a algunos socios, pero tengo que mirar las condiciones generales primeros. Lo que seguro que no voy a hacer es meterme en algo como esto solo. Si compro el Chelsea, será con un consorcio de seis o siete inversores”, subrayó Wyss.

Abramovich es una de las personas más ricas de Rusia y se considera “cercano” al presidente Vladimir Putin. Tras la ofensiva rusa en Ucrania, varios medios aseguraron que se le prohibiría la entrada en el Reino Unido, aunque todavía no fue confirmado por las autoridades británicas.

EL COMUNICADO COMPLETO

Me gustaría abordar la especulación en los medios de los últimos días en relación con mi propiedad del Chelsea FC. Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del Club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el Club, ya que creo que es lo mejor para el Club, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios del Club.

La venta del Club no será acelerada sino que seguirá el debido proceso. No pediré que se pague ningún préstamo. Esto nunca ha sido por negocios ni por dinero para mí, sino por pura pasión por el juego y el Club. Además, he dado instrucciones a mi equipo para que establezca una fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta. La fundación será en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania. Esto incluye proporcionar fondos críticos para las necesidades urgentes e inmediatas de las víctimas, así como apoyar el trabajo de recuperación a largo plazo.

Tenga en cuenta que esta ha sido una decisión increíblemente difícil de tomar y me duele separarme del Club de esta manera. Sin embargo, creo que esto es lo mejor para el Club.

Espero poder visitar Stamford Bridge por última vez para despedirme de todos ustedes en persona. Ha sido el privilegio de mi vida ser parte del Chelsea FC y estoy orgulloso de todos nuestros logros conjuntos. El Chelsea Football Club y sus seguidores siempre estarán en mi corazón.

gracias,

Roman