Diputados de la oposición evalúan interpelar a la ministra de Educación

“Tuvo tiempo para ir a la sede del Partido Justicialista a reunirse con diputados oficialistas y no pudo ir a la cámara a reunirse con todos”, cuestionaron desde la oposición.

En el bloque del radicalismo de la cámara baja comenzaron a analizar las posibilidades de interpelar a la ministra de Educación, Andrea Centurión, ante la falta de diálogo y respuestas por la situación de las escuelas en general y la educativa en particular. Así lo mencionó la legisladora Silvana Carrizo.

La diputada opositora aseguró que “venimos hace años trabajando sobre la temática, sobre la infraestructura escolar, pero no encontramos respuesta, no hay diálogo, lo que es más preocupante”. Carrizo también cuestionó la actitud del oficialismo por la falta de apertura al diálogo y a la ministra porque “tuvo tiempo para ir a la sede del Partido Justicialista a reunirse con diputados oficialistas y no pudo ir a la cámara a reunirse con todos”.

“Podría haber hecho la misma reunión con nosotros, con todos, el tema es educación, no es un tema partidario”, agregó la legisladora. Además, comentó que desde el bloque se le enviará el informe realizado más allá de que “sinceramente esperábamos una respuesta de ella”.

Consultada si habría posibilidades de interpelar a Centurión, Carrizo respondió que “sí, más allá de que hicimos una conferencia de prensa -sobre el relevamiento de las escuelas-, es un tema de agenda del bloque”.

Por otra parte, contempló que es positivo el trabajo del bloque de la UCR. “Sabemos que es un año político y hay algunas cuestiones que por ahí se meten en el medio”, deslizó para remarcar que “tenemos voluntad de construcción y que la gente vea que estamos preocupados por sus problemas”.