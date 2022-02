Cuánto cobrarán los beneficiarios de Anses con aumento

Gracias al primer aumento de 2022 que se hará efectivo en marzo, los jubilados, pensionados y titulares de Anses habrán percibido en forma interanual un aumento que apenas supera la inflación. De acuerdo a lo establecido por la ley de movilidad jubilatoria los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses cobrarán un 12,28% más el próximo mes.

Con el aumento, las pensiones no contributivas pasarán a ser de $22.840 en caso de invalidez, $32.630 para las madres de 7 o más hijos, y $22,723 cuando se trate de una PNC por vejez. La pensión universal para el adulto mayor, con aumento, pasa a ser de $26.104. Ese aumento del 12,28% lleva la jubilación mínima a $32,629 y el tope máximo queda en $219.103.

El ajuste previsto por la ley también alcanza a las asignaciones familiares. Por un lado, el complemento del salario familiar, que depende de los ingresos y es el mismo monto de la asignación familiar por hijo. En el caso de los trabajadores o o trabajadoras cuyo ingreso familiar no supere los $87.955 o que pertenezcan a las categorías A, B o C del monotributo, el monto a cobrar será de $6374. Quienes tengan ingresos familiares entre $87.956 y $128.997 o sean monotributistas de la categoría D cobrarán $4299. Quienes pertenezcan a la categoría E del monotributo no perciben el complemento pero sí acceden a la asignación familiar por hijo de $2598. Las categorías más altas, F, G y H, sólo perciben por este concepto $1338.

El aumento de Anses también repercute en la asignación universal por hijo (AUH). A partir de marzo los beneficiarios cobrarán $6374 a los que se suma el monto de la Tarjeta Alimentar que tiene un tope de $12.000.