Luego de 17 años de silencio, Tears For Fears regresó con The Tipping Point

Los fanáticos de Tears for Fears desde hace mucho tiempo saben que el camino nunca ha sido fácil para el dúo que compone la banda debido a varios factores, incluida la relación conflictiva entre los dos principios. Cuando comenzaron a surgir indicios de que la pareja volvería a lanzar material nuevo, muchos desconfiaron de esos pronunciamientos basados ​​​​en decepciones pasadas.

La larga espera ha terminado,Tears for Fears lanzó hoy su séptimo álbum de estudio, The Tipping Point . Un álbum inspirado en la actualidad y las pérdidas personales. La oferta muestra que el dúo sigue teniendo algo importante que decir a su manera única.

Para los no iniciados, Tears for Fears a finales de los 80 fue épico; vendieron 30 millones de copias en tres álbumes de gran éxito, The Hurting , Songs from the Big Chair y Sowing the Seeds of Love.

A principios de la nueva década, se produjo un cambio radical en la dirección musical popular, mientras que se desarrolló una acritud significativa entre los fundadores de la banda, Roland Orzabal y Curt Smith, lo que provocó que la banda implosionara aparentemente de la noche a la mañana. Smith dejó la banda y Tears for Fears se convirtió en un esfuerzo en solitario de Orzabal. Pasaron las décadas y en 2004 la banda intentó reiniciar con el álbum Everybody Loves a Happy Ending. El álbum volvería a unir los principios, pero recibió poca atención. Pasaría otra década y media antes de que su nuevo esfuerzo finalmente llegara a la plataforma de lanzamiento.

Incluso con la reunión, la creación de The Tipping Point tuvo un comienzo difícil. Los dos revisaron una larga lista de productores de éxitos de la actualidad que intentaron recrear las glorias pasadas de Tears for Fears, dejando al dúo con muchas canciones ágiles y sin vida. Las canciones carecían de lo que la banda pensó que debería ser arte, vitalidad o significado profundo. Smith se alejó sintiendo que el proyecto no era nada que quisiera continuar en algún momento. Más tarde, después de dejar de lado todas las fuerzas externas, los dos redescubrieron una relación de trabajo que volvió a lo básico. Comenzaron de nuevo simplemente en una habitación con guitarras acústicas en la mano. Una vez más, la pareja alcanzó un período intensamente creativo. El punto de inflexión daría como resultado un álbum lleno de perspicacia tanto personal como política. Una parte comenta sobre nuestra lamentable condición como sociedad y la segunda parte analiza los viajes personales del dúo, incluidas las experiencias abrasadoras de Orzabal con la muerte de su esposa, Caroline, en 2017.

The Tipping Point se lanza con "No Small Thing", una hermosa pista acústica simplificada llena de órganos Wurlitzer arremolinados. Refleja las armonías familiares de los clásicos de Tears for Fears. Le sigue la canción que da nombre al disco, "The Tipping Point" que proporciona sonidos sensuales y parpadeantes que podrían ser una oferta actualizada de su disco Elemental (1993). Otros puntos altos del disco, “Break the Man”, "Rivers of Mercy", "Please Be Happy".

Cuando una banda legendaria regresa para lanzar un nuevo trabajo, siempre hay una preocupación. La cuestión de si una banda debería incluso intentar alcanzar la cima de su éxito pasado hace señas. Sin embargo, en el caso Tears for Fears, responden afirmativamente a esa pregunta. Los eventos trágicos a menudo impulsan a los artistas a realizar grandes creaciones, y este álbum ciertamente sigue esa construcción.

The Tipping Point es catártico, abrasadoramente traumático, elevado, lleno de sabiduría y transforma todas esas cosas en arte trascendente. El trasfondo es de luto, pero el dúo no abandona al oyente; también ofrecen esperanza y recuperación.

El lanzamiento debería traer nuevos conversos, y los fanáticos de Tears for Fears a largo plazo deberían estar encantados con este esperado regreso. The Tipping Point es un regreso fuerte y fantástico para una banda legendaria y a menudo infravalorada.