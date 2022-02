Diputados de la UCR: “No es prioridad para el gobierno la educación”

Los legisladores consideraron que el estado edilicio de las escuelas no es apto para el inicio de las clases presenciales previsto para el 2 de marzo.

Referentes de la UCR presentaron un informe sobre el estado edilicio de las escuelas de la provincia, destacando que varios establecimientos educativos no están en condiciones para el inicio de las clases presenciales, previsto para el 2 de marzo.

Así lo anticiparon, en conferencia de prensa, los diputados Natalia Herrera, Alejandra Pons, Juana Fernández, Silvana Carrizo y Alfredo Marchioli, quienes manifestaron que “la educación en Catamarca está en emergencia” y que “no es prioridad para el Gobierno la educación”.

Los diputados comentaron que "hay obras inconclusas en algunas escuelas y en otras todavía no iniciaron". En ese sentido, plantearon que "no hay calidad educativa para los estudiantes catamarqueños".

En tanto que la legisladora Natalia Herrera dijo que para “el gobierno, no es prioridad la educación”, y que en dos años de pandemia tuvieron oportunidad para trabajar en la parte edilicia de todas las escuelas de la provincia y no lo hicieron.

Los legisladores opositores, sostuvieron que ven con preocupación “la situación en la que van a comenzar las clases, los niñas, niñas y adolescentes de nuestra provincia”.

De la misma manera, reprocharon que en dos años de pandemia, “hubo muchas irregularidades absoluta de clases, porque muchos de ellos no pudieron acceder a la virtualidad y hoy no van a comenzar las clases en algunos colegios porque todavía no han llegado la conclusión de obras y otras porque ni siquiera han comenzado”.

En los próximos días, le presentaran el informe del relevamiento de los establecimientos escolares a la ministra de Educación Andrea Centurión, a la vez que se ofrecerán para “colaborar y trabajar en la educación, pilares fundamentales para la sociedad”.