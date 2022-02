WhatsApp trabaja en una vista previa de fotos y videos enviados en alta calidad

La plataforma prueba mostrar una miniatura del contenido cuando se mandan como “archivo”, el truco para que el servicio no les baje la resolución.

Cuando mandamos fotos o videos por WhatsApp, la plataforma comprime el contenido para que no ocupe tanto espacio ni se gasten tantos datos al enviar y recibir. Hay un truco para que no pierdan calidad: enviarlos como documentos. Ahí no vemos una vista previa de las fotos o videos, aunque esto podría cambiar en el corto plazo.

WhatsApp trabaja en la posibilidad de obtener una vista previa de los contenidos multimedia que recibieron como documentos antes de descargarlos, una opción que por el momento no se encuentra disponible en la aplicación de mensajería: solamente se ve un ícono de documento.

Esto es importante para que el receptor pueda saber qué le están enviando antes de descargarlo. Esta implementación está disponible en la versión beta de WhatsApp para Android 2.22.5.1.1

Vista previa de los archivos en WhatsApp

La nueva función de WhatsApp incluye una miniatura, una pequeña imagen de la foto o el video que estamos enviando como archivo. Se trata de una novedad que, además, tiene un impacto en la calidad de los archivos que se comparten.

Esto se debe a que WhatsApp baja la calidad de los videos y las foto cuando se comparten a través del chat, pero no ocurre así si se envían como documentos, modo en que se mantiene la calidad original, aunque en este caso, y por ahora, solo se ve un nombre de archivo y una extensión.

Cómo enviar fotos sin que pierdan calidad

Para que WhatsApp no los comprima, al enviar una foto o un video tendremos que seleccionar la opción documento (en lugar de galería).

Una vez dentro de esa sección hay que hacer clic en “Buscar otros documentos”, que aparece al tope. Esa opción te llevará al almacenamiento de tu dispositivo y podrás navegar con las etiquetas por las diferentes categorías de contenido: imágenes, videos, audios y otros documentos. En este caso, buscaremos alguna fotografía para compartir y simplemente habrá que hacer click en “Enviar”.