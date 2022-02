Windows 11: Microsoft ahora ofrece subtítulos en tiempo real en una PC

Microsoft acaba de presentar subtítulos en vivo en Windows 11, una función que permite transcribir en tiempo real el contenido de audio de todo tipo de conversaciones. De esta forma, la compañía busca avanzar con una herramienta que permita asistir a las personas que tiene problemas auditivos.

De esta forma, Windows sigue los pasos de Android, que ya ofrece esta función en los teléfonos equipados con la versión 10 o posterior. Este un recurso muy útil que los usuarios de smartphones ya podían aplicar de forma simple para videos, podcasts y audios provenientes de cualquier fuente del dispositivo.

En este caso, las transcripciones se generan de forma automática en la computadora desde cualquier contenido o fuente on audio. Estos subtítulos se pueden ubicar a gusto del usuario en la pantalla, tanto en la parte superior como inferior, y su tamaño también se puede personalizar, y está disponible en la versión para evaluadores de Windows 11 Insider.

Estos subtítulos automáticos también son compatibles con el audio del micrófono, una característica muy útil para las conversaciones en videollamadas. En todos los casos, esta función de transcripciones automáticas solo están disponibles por el momento en inglés estadounidense.

Esta nueva función está disponible en las actualizaciones de Windows 11 de los usuarios que forman parte del programa Windows Insider Program, donde se realizan diversas evaluaciones de herramientas y prestaciones que luego pasarán a formar parte de la versión definitiva del sistema operativo.

Además de los subtítulos automáticos, Microsoft ofrece en Windows 11 Insider Preview Build 22557 muchas otras funciones nuevas, donde se destaca la posibilidad de crear carpetas personalizadas en el menú Inicio, además de sumar las funciones Do Not Disturb (No molestar) para silenciar las notificaciones del sistema operativo. También ofrecerá Focus, un modo que ofrece un timer con una cuenta regresiva para alcanzar una mayor concentración en las tareas frente a la PC.