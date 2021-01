Boca y River juntos por “un fútbol en serio”

No es la primera vez que se reúnen los presidentes de River y Boca, buscando marchar en un mismo sentido. Con ideas contrapuestas a la AFA, tanto D'Onofrio como Ameal, pretenden mejorar la calidad de los torneos en Argentina, que vuelvan los descensos y disminuir la cantidad de equipos en Primera División.

D'Onofrio fue más contundente que Ameal a la hora de criticar el sistema actual de los campeonatos en el fútbol local, en donde no hay descensos en Primera División: “No estamos de acuerdo con que no haya descensos, hace que el fútbol argentino vaya para abajo. No vemos un campeonato de 28 equipos, planteamos las cosas como son. Queremos que el fútbol argentino crezca más. No es la muerte descender”.

Además, el mandamás de River fue irónico con respecto a la cantidad de equipos que disputan el certamen: “Hagamos un campeonato de 70 equipos, somos todos felices, no desciende nadie y no va a ir nadie a la cancha”.

Por su parte, Ameal fue en la misma sintonía que su par de River, aunque menos contundente: “Queremos campeonatos largos con descensos. Si no pasó esto, tenemos que ir a un proyecto que sea superador. Queremos fútbol en serio. Cuando tengamos un borrador del nuevo torneo haremos una conferencia de prensa y diremos qué es lo que pensamos".