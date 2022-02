FMI: el acuerdo con la Argentina podría estar condicionado por las internas en el Gobierno

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, señaló que el entendimiento alcanzado con la Argentina puede estar condicionado por la situación política del país. En relación ala renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de Diputados del oficialismo y las críticas internas en el Frente de Todos al resultado de la negocaición, Georgieva dijo que el programa debe reconocer “los límites para hacer cambios en la Argentina en los próximos años, dada la oposición de la parte radical de izquierda de la coalición peronista gobernante del país”, según informó Bloomberg.

Georgieva subrayó la importancia de que el plan se base “en supuestos realistas” que no dependan únicamente de que ocurra el mejor escenario. “Nuestro foco principal es sacar a la Argentina de este camino muy peligroso de la alta inflación”, dijo en una conferencia de prensa virtual.

Señaló que en la negociación entre la Argentina y el Fondo existen “dos áreas de condicionalidad estructural” que vienen en el entendimiento alcanzado a nivel del staff técnico: los cambios en impuestos y en el gasto público.

Georgieva dijo que el programa debe reconocer “los límites para hacer cambios en la Argentina en los próximos años, dada la oposición de la parte radical de izquierda de la coalición peronista gobernante del país”

En el encuentro con los medios, Georgieva afirmó que el FMI está enfocado en lograr que Argentina realice cambios económicos que frenen la inflación galopante y quiere un plan para aumentar los ingresos fiscales y mejorar el gasto público, en el marco del acuerdo que el staff técnico del organismo viene negociando con el Gobierno argentino.

“El Fondo Monetario reconoce que el programa que se está elaborando, después de que haber llegado a un entendimiento inicial la semana pasada, necesita un apoyo más amplio de la sociedad que el programa que colapsó en 2018″, dijo la titular del FMI. Destacó que un programa de estas características “ayudaría a la nación a evitar un deterioro económico aún peor y un aumento de la pobreza mientras lucha contra la inflación que supera el 50%”.

Otro punto central de la negociación abordado por Georgieva en su conversación con los periodistas fue el de los subsidios estatales al consumo de energía. Al respecto, la titular del Fondo destacó que en el país esos subsidios han sido “bastante generosos y no solo para los pobres de la Argentina”.

Tras el anuncio del entendimiento inicial realizado la semana pasada, el FMI señaló en un comunicado que acordó con el Gobierno de Alberto Fernández disminuir gradualmente los subsidios energéticos, que en 2021 alcanzaron a casi 11.000 millones de dólares. Pero aún no hay detalles sobre cómo se llevará a cabo exactamente ese proceso, y aumentar los precios puede ser la decisión políticamente más delicada en el acuerdo de la Argentina con el FMI, consignó Bloomberg.

El acuerdo técnico preliminar anunciado el viernes pasado con el FMI incorporó a la cuestión tarifaria, pero aún no se conocen detalles sobre qué sendero habrá -si es que finalmente la letra chica incluye alguno- de reducción paulatina del peso de los subsidios en el presupuesto público. Desde el Palacio de Hacienda sostienen que lo que se conversó con el staff del organismo no implica un cambio en la planificación de subsidios que había para este año, un cálculo que no cuadra con algunas estimaciones del sector privado.

El entendimiento implica un nuevo programa de dos años y medio durante el cual el FMI hará revisiones trimestrales de las metas acordadas y desembolsos de dinero que la Argentina utilizará para cancelar el stand by contraído por el gobierno de Mauricio Macri y fortalecer las reservas. Luego habrá un período de 10 años para cancelar la refinanciación, que comenzaría en 2026.

El acuerdo alcanzado es el primer paso en la resolución “completa” de la reestructuración de la deuda. Este primer entendimiento alcanza las políticas que deberá llevar adelante el Gobierno en los próximos dos años y medio y que incluirán diez evaluaciones por parte del Fondo. La segunda parte es la que aún está en negociación y que tomará unas semanas más.

infobae