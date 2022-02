U2 estrena versión acústica de uno de sus más grandes clásicos

U2 es una de esas bandas de rock que marcan generaciones. El conjunto irlandés se ha mantenido vigente como una de las agrupaciones más populares del mundo con una carrera que se extiende por décadas.

Parte de este éxito se debe a que la banda liderada por Bono ha lanzado hit tras hit. Muestra de esto son temas de la talla como Vertigo, Where The Streets Have No Name, With or Without You.

Sin embargo, no siempre se puede vivir de los grandes éxitos. Es por esta misma razón que los irlandeses acaban de innovar u estrenaron una versión actualizada de una de sus canciones más populares.

Se trata de Sunday Bloody Sunday, track lanzado el año 1983 como parte del álbum War. La nueva edición del tema es muy distinta a la original ya que cambia toda la potencia por las guitarras acústicas.

La versión acústica de Sunday Bloody Sunday

La nueva versión de la canción fue subida directamente al perfil de Instagram de la banda. Es así como podemos ver a Bono y al guitarrista The Edge en blanco y negro.

Pese a todo, esto no es lo único que nos muestra el video. Ya que el clip también incluye un montaje de diversas imágenes de las protestas que vivió Irlanda hace un par de décadas atrás.

La banda estrenó esta nueva versión para conmemorar el 50 aniversario de una protesta británica que inspiró la canción. El evento, ocurrido en 1972, vio como la armada británica asesinó a 14 civiles en las calles de Irlanda del Norte.

El clip sirve como un pequeño tentempié para los fans de U2 que esperan con ansías un nuevo álbum de la mítica de rock. Un nuevo trabajo de estudio que se ha hecho esperar y que algunos, como Bono, piensan que quizás no salga nunca a luz.