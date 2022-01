Declaración Jurada: Manzi y Ginocchio son los diputados por Catamarca de mayor patrimonio

El sitio de noticias Infobae publicó un informe sobre los patrimonios declarados por los 257 diputados nacionales ante la Oficina Anticorrupción. En este sentido, entre los legisladores por Catamarca, el que aparece con mayor patrimonio es Rubén Manzi (JPC), seguido por Silvana Ginocchio (FT), quienes además son los únicos que tienen las presentaciones actualizadas.

Rubén Manzi (CC-Ari, JPC) declaró un patrimonio de $9.108.299 y con esta cifra el neurólogo encabeza el ranking de los locales. Antes de ser legislador nacional, Manzi también tuvo mandatos como diputado provincial.

En segundo puesto aparece Silvana Ginocchio (FT), con un patrimonio declarado de $3.488.289. Ginocchio es abogada y también docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca.

Más atrás, con un patrimonio declarado de $1.053.000, aparece Dante López Rodríguez (FT). A diferencia de Manzi y Ginocchio, López Rodríguez presentó su última declaración jurada en 2016, por lo que los datos corresponden a la de ese año. Antes de ser legislador nacional, el arquitecto fue titular del Instituto Provincial de la Vivienda.

Por último, en el informe se señaló que no encontraron datos sobre el patrimonio de los diputados Francisco Monti (UCR-JPC) y Anahí Costa (FT). Monti viene de cumplir un mandato como diputado provincial, mientras que Costa cumplió funciones dentro del Ejecutivo Provincial como secretaria de Planificación e Inversión Pública.

Los senadores

Semanas atrás, Infobae publicó el listado del patrimonio de los senadores nacionales. En el caso de los representantes de Catamarca, el exrector de la UNCA, Flavio Fama (JPC), es el senador catamarqueño con mayor patrimonio declarado, actualizado a 2020 en $9.545.533. "Hace 23 años que declaro mi patrimonio, como lo exige la ley de ética en la función pública, ante la Oficina Anticorrupción sin ninguna observación. Declaro todo lo que tengo", explicó luego en sus redes sociales.

En segundo lugar se encuentra la exgobernadora y exdiputada nacional, Lucía Corpacci, que declaró un patrimonio de $3.194.415, con la salvedad de que se trata de una declaración jurada de 2019; y más atrás el exministro de Comunicación y exdiputado provincial Guillermo Andrada, con $812.000, con una declaración jurada de 2017.

Sobre los datos

El sitio aclaró que la información surge del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae sobre las declaraciones juradas patrimoniales de los 257 diputados nacionales. "Los legisladores deben detallar sus bienes al ingresar y, luego, actualizar esa presentación todos los años ante la Oficina Anticorrupción", remarcaron. En este sentido, explicaron que estas declaraciones juradas consignan los inmuebles a valor fiscal, como indica la ley. "Una cifra que está varias veces por debajo del valor de mercado. En la práctica, esto distorsiona el verdadero patrimonio que los representantes informan a la ciudadanía", indicaron.

Además, señalaron que la Oficina Anticorrupción "no controla el detalle de lo consignado en las declaraciones juradas de los legisladores excepto que haya una denuncia puntual, ya que solo tiene atribuciones para realizar esa tarea con los miembros del Poder Ejecutivo".

"Es la propia Cámara baja la que debe hacer ese seguimiento y exigirles la presentación a los integrantes del cuerpo que no lo hacen. A diferencia del Senado, donde el incumplimiento fue de unos pocos, hay 24 diputados que no presentaron su declaración jurada actualizada ante la Oficina Anticorrupción, por lo que la información sobre sus bienes no está disponible en el sitio web del organismo", detallaron.

La fecha límite para la entrega de esta documentación venció el pasado 25 de enero.

Las declaraciones juradas permiten detectar y prevenir situaciones de conflicto entre el interés público y los intereses privados, personales, profesionales, comerciales o financieros de los funcionarios. Alertan sobre casos de posible enriquecimiento ilícito, ante los cuales interviene la Oficina Anticorrupción para despejar dudas o incluso adoptar acciones para sancionar esas conductas.

Estos datos están disponibles para todo ciudadano interesado en ejercer su derecho de acceso a la información, por razones periodísticas, académicas, de investigación u otras; y para ello debe iniciarse un trámite gratuito en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion.

Los incumplidores

Entre los diputados que no presentaron la documentación aparecen 19 que iniciaron su mandato en diciembre. Los incumplidores del interbloque de Juntos por el Cambio son Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Santos (Córdoba), Lisandro Nieri (Mendoza), Gabriel Chumpitaz (Santa Fe), Germana Figueroa (Santa Fe), Pedro Galimberti (Entre Ríos), Karina Bachey (San Luis), además de Monti.

Los incumplidores del Frente de Todos son Natalia Zaracho (Buenos Aires), Gabriela Pedrali (La Rioja), Pamela Calletti (Salta), Leila Chaher (Jujuy), María Chomiak (Chaco), Anahí Costa (Catamarca), Gustavo González (Santa Cruz), Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego), Natalia Zabala (San Luis) y Claudio Vidal (Santa Cruz), del partido SER, aliado del oficialismo nacional. En este listado se incluyó a López Rodríguez.

Además cinco diputados que ingresaron en 2019 adeudan las declaraciones juradas anuales de 2020, cuyo plazo venció en agosto pasado. Se trata de Carolina Moisés (FT-Jujuy) y Sergio Guillermo Casas (FT-La Rioja), cuya última presentación corresponde al 2018; y de Carlos Ponce (FT-San Luis); Gerardo Cipolini (JPC-Chaco) y Adriana Ruarte (JPC-Córdoba), de quienes la última declaración jurada disponible es la de 2019.

Los mayores patrimonios

Entre los diputados nacionales que declararon los patrimonios más grandes figuran seis de la provincia de Buenos Aires (Hernán Lombardi, Máximo Kirchner, Pablo Torello, Cristian Ritondo, Facundo Manes y Florencio Randazzo), dos de la Ciudad de Buenos Aires (Carla Carrizo y Ricardo López Murphy), uno de Chaco (Juan Carlos Polini) y otro de Neuquén (Pablo Cervi).