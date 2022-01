Estalló la interna en el Frente de Todos y Kulfas cargó contra el kirchnerismo

Desde el núcleo duro del entorno de Cristina Fernández de Kirchner sostienen que no hay que pagar el compromiso de 731 millones de dólares que vence mañana. El ministro de Desarrollo Productivo salió a plantar bandera y dijo que corresponde pagarle al FMI.

La cuenta regresiva está en marcha y mañana puede ser un día bisagra para la gestión de Alberto Fernández. El vencimiento del pago de 731 millones de dólares obligará al presidente a revelar su estrategia en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y la decisión que tome parece destinada a tener consecuencias. Si no paga Argentina entrará en default, pero si lo hace quebrará su relación con el kirchnerismo duro que ha salido a decir públicamente que no sería grave no hacer el desembolso. Esta mañana, el ministro Matías Kulfas se metió en esa disputa y plantó bandera a favor de pagar los compromisos asumidos.

“Poner en riesgo la reactivación por una hipótesis, que el acuerdo con el FMI sería mucho peor, me parece un acto de voluntarismo y, en algunos casos, de irresponsabilidad”, disparó Matías Kulfas.

El funcionario es uno de los incondicionales de Alberto Fernández y su declaración parece una afronta hacia los alfiles de Cristina Fernández de Kirchner que piden abiertamente el default.

Ayer, el diputado Leopoldo Moreau salió a asegurar que no sería malo entrar en default mientras que el presidente del Observatorio del Parlasur, Oscar Laborde, se despachó con una frase polémica. "El default te impide tener créditos internacionales, pero también te quedas con los dólares que le tendrías que pagar al Fondo. Esa cuenta no la hace nadie", manifestó.

También circuló una analogía del referente del Instituto Patria, Jorge Rachid, de por qué Alberto Fernández no tiene que pagar la deuda que tomó Mauricio Macri.

Para Kulfas ese tipo de expresiones son irresponsables y dejó claro que hay que pagar los vencimientos. "Corresponde pagarle al FMI, no es un gesto de buena voluntad", manifestó el ministro de Desarrollo Productivo. "Estoy convencido de que es mucho mejor para la Argentina hacer un acuerdo que nos permita seguir creciendo", agregó.