Juntos por el Cambio pide una audiencia pública para evaluar el sistema de alertas

El interbloque opositor consideró que la muerte de una joven por la crecida del Río El Tala no fue tragedia, sino impericia y desidia. Hugo Ávila pidió la implementación de medidas.

Tras el fallecimiento de una joven por la crecida del Río El Tala, el bloque de Juntos por el Cambio pidió que se convoque a una audiencia pública para evaluar el funcionamiento del sistema de alertas tempranas y analizar cuál es la capacitación del recurso humano de los organismos provinciales y municipales, y cómo funcionan los dispositivos de vigilancia durante el verano ante las alertas meteorológicas.

El interbloque de Juntos por el Cambio se reunió ayer para analizar las últimas tragedias que enlutaron el verano catamarqueño. Días pasados, una adolescente de 14 años perdió la vida tras ser arrastrada por la creciente en un río del trayecto de la Ruta N° 34 que une Palo Blanco con Punta del Agua. La chica se conducía junto con sus dos hermanos mayores en una camioneta Toyota Hilux, cuando fueron sorprendidos por la correntada en el cruce del Río Las Pishcalas.

"Una tragedia previsible y evitable no es tragedia, es impericia, es desidia", concluyó el bloque.

"La muerte de una joven pone en la consideración de la ciudadanía lo actuado por las autoridades públicas sobre la gestión de las alertas tempranas, la disposición de tecnología, equipamiento y capacitación del recurso humano de Defensa Civil, fuerzas de seguridad y encargados de la administración de los sitios de veraneo, administrados por la Municipalidad de la Capital. Evidentemente lo propuesto por el gobierno y el municipio no funcionó. La publicación tardía en redes no fue suficiente para evitar lo previsible. Una familia destruida y la sociedad atónita no encuentran consuelo", señalaron en un comunicado.

El interbloque expresó sus condolencias a la familia de la víctima, María Margarita Cannata, y sugirió a las autoridades convocar a una audiencia pública "donde se evalúe y redefina el funcionamiento del sistema de alerta temprana, la capacitación del recurso humano de los organismos provinciales y municipales, los dispositivos de vigilancia durante el verano con alertas meteorológicas y la concientización en la población", sugirieron.

"No puede volver a pasar. Es necesario modificar el orden de prioridades de la gestión de gobierno. La ciudadanía no debe permitir que el lamentable evento se circunscriba a una noticia periodística que engorde alguna estadística. De poco sirve el túnel, las plazas, cuando no tenemos Seguridad, Salud y Educación y por desidia o impericia fallecen nuestros comprovincianos".

Por su parte el diputado Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) presentó un proyecto de resolución por el que pide al Ejecutivo que ordene a la Dirección de Defensa Civil colocar sistemas de alerta temprana de crecida de ríos y estaciones de monitoreo en puntos estratégicos que transmitan datos pluviométricos en tiempo real para evacuar un río ante la mínima crecida de su caudal de agua.

También solicita a Defensa Civil que informe los motivos por los cuales no funcionaron los sistemas colocados en el Río El Tala y que supuestamente servían para prevenir crecidas y evitar la pérdida de víctimas inocentes.

"Luego de la tragedia de El Rodeo, la exgobernadora Lucía Corpacci anunció la colocación de un sistema de monitoreo que, evidentemente, o no funciona o no existe. Esta desidia se cobró la vida de María Margarita Cannata", señala en los fundamentos.

"En el interior provincial ocurre exactamente lo mismo y el Gobierno a través de Defensa Civil mira para otro lado y yo me pregunto: cuántas personas más tienen que fallecer para que las autoridades tomen conciencia de que deben existir sistemas de alerta temprana que informen en tiempo real y con la debida anticipación la suba del caudal de agua, de manera tal que se pueda evacuar a todas las personas que disfrutan de un día de río", señaló el legislador.

