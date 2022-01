Keith Richards lanzará edición de lujo de "Main Offender"

Keith Richards anunció el lanzamiento, a través de BMG, de una edición limitada de su segundo álbum en solitario Main Offender, para el 18 de marzo.

Para celebrar el 30 aniversario del lanzamiento, esta versión de lujo presenta una gran cantidad de gemas inéditas interpretadas en el concierto Winos Live In London ’92, grabadas en el Town & Country Club, Kentish Town.

La colección también incluye un libro de 88 páginas con fotos nunca antes vistas, reproducciones de letras escritas a mano, ensayos de lanzamiento de álbumes reimpresos y más, además de un sobre de archivo que contiene réplicas exactas de materiales promocionales y de la gira.

El álbum se publicó originalmente en octubre de 1992, cuatro años después de Talk Is Cheap, primer disco solista del legendario guitarrista de The Rolling Stones, y cuenta con los X-Pensive Winos: el baterista y colaborador desde hace mucho tiempo Steve Jordan (quien recientemente tocó la batería con The Rolling Stones en su gira de 2021 No Filter Tour por Estados Unidos), el guitarrista Waddy Wachtel, el bajista Charley Drayton, el tecladista Ivan Neville, la cantante Sarah Dash y los coristas Bernard Fowler y Babi Floyd.

Los cautivadores 10 temas de Main Offender incluyen los eléctricos singles Wicked As It Seems, Eileen y Hate It When You Leave.

La preventa de la edición conmemorativa ya está disponible aquí.

Paralelamente, al relanzamiento del álbum, se lanzó el sencillo How I Wish (Live in London ’92). Grabado durante el concierto de la gira Keith Richards & The X-Pensive Winos la versión remasterizada del tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.