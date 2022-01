"Girls Just Want To Have Fun" de Cyndi Lauper rompe importante récord de Youtube

¡Un nuevo récord! La canción "Girls Just Want To Have Fun" de Cyndi Lauper alcanzó el billón de reproducciones en Youtube.

Cyndi Lauper es una de las cantantes más icónicas del rock. La vocalista se ha ganado un lugar en la historia de la música debido a su poderosa voz y a sus decenas de grandes éxitos.

La carrera de la estadounidense ha estado marcada por entregarnos buenas canciones. Dentro de las más recordadas están temas de la talla de "Time After Time", "True Colors", "She Bop" y cómo no, "Girls Just Want To Have Fun".

Es justamente en esta último tema donde queremos hacer hincapié. Esto porque la popular canción de la cantante es más famosa de imaginado y ha roto una impresionante marca en el streaming.

Una nueva era de la tecnología que ha hecho que "Girls Just Want To Have Fun" se convirtiera en uno de los videos más visto en Youtube. Para ser más específico, más de 1 billón de veces.

Girls Just Want To Have Fun rompe récords en Youtube

Sonríe Cyndi Lauper . Esto luego de que Girls Just Want To Have Fun superara el billón de reproducciones en Youtube. Un logro que la une a un prestigioso club de artistas con millones de visitas.

Con esta hazaña Lauper se une a grandes artistas como Queen, Rick Astley entre otros. Un logro que deja entrever que hay algunos clásicos que nunca mueren.

"Mucha gente no se da cuenta de esto, pero Girls es realmente una canción política. Cuando la tuve en mis manos feministas, supe que quería convertirlo en un himno para todas las mujeres", dijo la artista en un comunicado.

"Ahora, aquí estamos con mil millones de visitas. Antes, cuando hicimos el video, no había YouTube, así que cuando lo piensas, es realmente extraordinario: el alcance que tiene esta canción", agregó.

"La longevidad. Que la gente todavía busca este video a propósito y presiona reproducir. Guau. Estoy muy agradecida. Gracias", finalizó Cyndi Lauper