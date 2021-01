Lady Gaga y Jennifer López cantaron en la asunción de Joe Biden

Con un vestido rojo y negro, y una paloma en su pecho en símbolo de la libertad, Lady Gaga fue la primera en salir a escena y entonar las estrofas del Himno de Estados Unidos.

"Cantar nuestro Himno Nacional para el pueblo estadunidense es un honor para mí. Cantaré durante una ceremonia, una transición, un momento de cambio, entre el Presidente de los Estados Unidos de América 45 y 46. Para mí, esto tiene un gran significado", escribió Lady Gaga en su cuenta de Twitter horas antes de su presentación.

"Mi intención es reconocer nuestro pasado, curar nuestro presente y apasionarnos por un futuro en el que trabajemos juntos con amor. Cantaré al corazón de todas las personas que viven en esta tierra. Con respeto y amabilidad, Lady Gaga" , agregó en un segundo tuit.

Y llegó el turno de Jennifer Lopez. Con un look monocromático en blanco y su pelo atado con una clásica "cola de caballo", la cantante interpretó la canción " This Land Is Your Land", de Woody Guthrie en la inauguración de Joe Biden.

“Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", expresó Jennifer López en español frente a los principales dirigentes del país y a ante la vista de todo el mundo.

Lopez, de 51 años, nació en el Bronx de Nueva York, y es hija de David Lopez y Guadalupe Rodríguez, ambos puertorriqueños, por lo que la cantante mantiene vivas su raíces latinas.