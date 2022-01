Créditos de hasta 300.000 para beneficiarios de Anses: cómo acceder

Jubilados y pensionados de Anses pueden acceder a los créditos de hasta $300.000 que entrega Banco Nación. Los mismos fueron diseñados para que más personas puedan acceder a tecnología. En el marco del Plan Mi Compu miles de ciudadanos podrán acceder a un equipo y pagarlo en hasta 40 cuotas.

El Plan Mi Compu -de Anses y Banco Nación- incluye notebooks, netbooks, tablets y teléfonos celulares y tiene cinco beneficios clave:

Hasta 40 cuotas

Entrega de equipos sin cargo en todo el país

Trámite sencillo y con muy pocos requisitos

Las cuotas se descuentan del haber jubilatorio o pensión

Cancelación anticipada total sin cargo para el cliente

Quiénes pueden acceder al Plan Mi Compu

Para acceder a estos préstamos, los jubilados y pensionados que estén interesados, deberán sacar turno en la web del Banco Nación. Entonces, recibirán asesoramiento para solicitar el plan.

Para realizar el trámite, los interesados deberán presentar DNI y fotocopia, constancia de CUIL, los últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión, el último resumen de la tarjeta de crédito o la factura de algún servicio fijo (luz agua, servicio inmobiliario, etc.).

Los modelos disponibles se encuentran exhibidos en el sitio creado ad hoc. Estos son los más recomendados:

Tablet EXO WAVE I101

Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/M37 + Mochila Solar EXO Energy

Notebook EXO Smart MCF-CN49/M37/L37

PC EXO Ready Triton MCF D90

PC EXO Ready Triton D90

All In One EXO Style C2-A88/X4

Notebook EXO Smart ST83/S3/XQ3C