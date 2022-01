Boca presentó a Nicolás Figal su segundo refuerzo

Boca Juniors sigue reforzando su plantel para poder afrontar de la mejor forma la competencia en 2022 y este lunes presentó a otra de sus incorporaciones, el defensor Nicolás Figal, quien viene de jugar en el Inter de Miami que pertenece a David Beckham y que integra la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. El jugador, que puede desempeñarse de zaguero o lateral, se refirió a su nuevo desafío en la conferencia de prensa que le dio la bienvenida y en la que sobre el final hubo una pregunta que lo puso en aprietos.

El defensor de 27 años se hizo la revisión médica este domingo y hoy fue presentado en un evento ante los medios realizado en La Bombonera, que fue encabezado por el presidente del club, Jorge Amor Ameal, y uno de lo integrantes del Consejo de Fútbol, Jorge Bermúdez. “Cuando me enteré de la posibilidad de llegar a Boca no lo dudé porque tenía ganas de regresar al país y más de estar en Boca”, dijo Figal.

Bermúdez le dio la bienvenida y afirmó que: “Es un gran jugador y un gran defensor que puede jugar como central y lateral. Es el condimento más importante. Tiene unas ganas tremendas de usar la camiseta azul y oro. Es un gran jugador como los que están, no tiene nada asegurado. Hay que ser así de claro acá porque si no mañana dicen otra cosa”, sostuvo el ex jugador colombiano en referencia a una frase suya cuando se presentó al peruano Carlos Zambrano que le generó problemas (“necesitamos defensores de verdad y jugadores de calidad”).

“Me llenan de orgullo las palabras de Jorge, que fue un gran defensor y lo miraba por la tele”, indicó Figal, que dejó en claro que viene a ganarse un lugar: “En este plantel hay muy buenos jugadores y a mí me gusta competir y trataré de ganarme un lugar; por eso es Boca Juniors y tiene tantos títulos”.

Sobre su paso por la MLS contó que: “Aprendí mucho de esa liga que es muy competitiva y muy física a pesar de que acá en la Argentina no se siga mucho”.

No obstante, el jugador surgido de Independiente reveló que “es un gran desafío (llegar a Boca Juniors) y con mi edad me siento muy bien en lo mental y en lo físico”, pero aclaró que “debo hacer una buena pretemporada. Cuando el técnico lo diga podré jugar”.

Añadió que “un jugador para estar en Boca tiene que tener todas las cualidades, ser rápido, saber jugar en la mitad de la cancha, debe tener todos los condimentos. Ahora tengo 27 años y estoy más fuerte en lo mental que cuando jugaba en Independiente”.

Sobre el mercado de pases indicó que “en Boca y River están los mejores jugadores”. Respecto de la chance de jugar en la Ribera describió: “Es un privilegio vestir esta camiseta. Trabajaré y seré lo más profesional posible y ojalá pueda agarrar rápido la idea de Sebastián (Battaglia)”.

Y se ilusionó con actuar en La Bombonera: “Tengo muchas ganas de jugar con la cancha llena y sería muy lindo”.