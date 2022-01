Tears For Fears lanza su nuevo single "Break The Man", un adelanto de su nuevo disco

Tears for Fears, dúo británico de new wave fundado por Curt Smith y Roland Orzabal, ha lanzado el tercer sencillo de su próximo álbum The Tipping Point, esta vez titulado "Break the Man", que aborda el tema del empoderamiento femenino.

"Break the Man se trata de una mujer fuerte y de romper el patriarcado", explicó Smith en un comunicado. “Siento que muchos de los problemas que hemos tenido como país e incluso en todo el mundo hasta cierto punto provienen del dominio masculino. Es una canción sobre una mujer que es lo suficientemente fuerte como para romper al hombre… Para mí, eso sería una respuesta a muchos de los problemas del mundo: un mejor equilibrio entre hombres y mujeres”.

The Tipping Point marcará el primer álbum de estudio de Tears for Fears después de 17 años. El álbum se lanzará el 25 de febrero a través de Concord Records y le sigue al LP del 2004 de la banda, Everybody Loves a Happy Ending.

En octubre, la pareja lanzó el primer single y la canción principal, 'The Tipping Point', que captura el dolor de ver a alguien a quien amas perder su larga batalla contra la enfermedad. Su segundo single, 'No Small Thing', fue un encuentro de mentes como la pareja volvió a la mesa de dibujo y encontró el corazón y el alma que completarían el álbum.

El video que lo acompaña se realizó utilizando únicamente imágenes encontradas que muestran el conflicto entre las libertades individuales y la responsabilidad colectiva. The Tipping Point es el sonido audaz, hermoso y poderoso de Tears For Fears encontrándose juntos, una vez más.

En noviembre, la banda también anunció THE TIPPING POINT WORLD TOUR, con el apoyo de Garbage en la etapa estadounidense. Comenzando en Cincinnati, OH el 20 de mayo de 2022, estas fechas verán a la banda tocar en más de veinte ciudades de América del Norte antes de culminar con su último show en Wantagh, NY el 25 de junio de 2022. Estas fechas marcarán el primer concierto de la banda girando por EE. UU. desde 2017.