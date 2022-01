Liam Gallagher anunció su nueva canción "Everything’s Electric"

Un nuevo adelanto de "C’mon You Know", el próximo álbum de estudio en solitario de Liam Gallagher se dio a conocer este jueves a través de 'Everything’s Electric'.

Con fecha de llegada planeada para el próximo 4 de febrero, el sencillo se anunció a través de la cuenta oficial de Twitter de Liam, quien desde mediados del 2021 ha estado hablando acerca de este nuevo material discográfico que por cuestiones de Covid, se detuvo pero que en 2022 logrará llegar sin problemas.

Y obviamente esto iba a generar la clásica pregunta que todo mundo le hace a Liam: "¿Eso significa que Oasis va a regresar?" A lo que el músico contestó: "No, todavía no".

La última vez que Liam Gallagher habló de música fue para criticar a su hermano Noel, quien supuestamente hizo un track demasiado "depresivo".

Sin embargo, ahora se entiende, ya que Everything’s Electric promete tener toda la energía que tanto ha caracterizado a Liam Gallagher durante los años.

El nuevo álbum de Liam Gallagher será la continuación del exitoso Why Me? Why Not., trabajo que el músico lanzó a finales del año 2019.

C’mon You Know, pretende seguir aumentar el legado musical del ex vocalista de Oasis con canciones que irán a la vena y que hablarán de los temas más importantes dentro de la vida de Liam.

Uno de los más notorios es su relación junto a su hermano Noel. Es por esto que el músico anunció que una de las canciones estará dedicado a él.