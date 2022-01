Bono odia el nombre U2 y le avergüenzan las canciones de la banda

Aunque eventualmente se convirtió en un cantante de renombre mundial al frente de una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos; Bono todavía no había encontrado lo que estaba buscando como vocalista en el primer álbum de U2.

El líder irlandés lamentó su actuación en el LP debut de U2 en 1980, "Boy"; en una aparición reciente en el podcast Hollywood Reporter’s Awards Chatter. Cuando se le preguntó por qué encuentra el álbum difícil de escuchar; Bono respondió: "Es la voz. La banda suena increíble; aunque encontré la voz muy tensa y un poco no machista; y mi macho irlandés estaba un poco tenso por eso".

"Estaba en un auto cuando una de nuestras canciones sonó en la radio, y tenía el color, como decimos en Dublín, escarlata", continuó el músico. "Estoy avergonzado. Y sí, creo que U2 empuja el bote por vergüenza bastante. Tal vez ese es el lugar para estar como artista, está justo al borde de tu nivel de dolor, de vergüenza, tu nivel de vergüenza. Y la letra también. Siento que en Boy y otros álbumes, fue esbozado, material muy único y original. Pero no creo que haya completado los detalles".

Algunos de los compañeros de rock ‘n’ roll de Bono también tuvieron problemas con su estilo de canto. Dijo que el difunto cantante de "Addicted to Love", Robert Palmer, se reunió una vez con el bajista de U2, Adam Clayton, durante los años 80 y le preguntó: "Dios, ¿alguna vez le dijiste a tu cantante que bajara un poco las teclas? que le haga a sí mismo y a su voz un favor, y nos haría un favor a todos los que tenemos que escucharlo".

Bono confesó que "estaba cantando fuera de mi cuerpo porque no estaba pensando en cantar" cuando U2 comenzó. "Esa es la cuestión: no sabíamos lo suficiente sobre música. Nos la estábamos inventando. Cuando no tienes teoría musical a ese nivel, escribes la tuya".

"Sabíamos que tocaríamos estas canciones frente a una audiencia, por lo que las canciones se escribieron para el escenario más que para la radio", intervino el guitarrista The Edge. "En un lugar pequeño, para generar ese tipo de energía y emoción, depende de que todos estén completamente comprometidos, para estar en un 10, y lo que eso significó para Bono probablemente fue cantar en la parte superior de su rango con más frecuencia de lo que lo haría si hubiéramos aprendido a escribir canciones. en una cómoda sala de estar.”

Bono también admitió que ni él ni The Edge estaban particularmente contentos con el nombre U2, que eligieron en 1978 después de actuar brevemente primero como Feedback y luego como Hype. La idea vino del amigo y compañero músico Steve Averill. "Vino a nosotros con algunas sugerencias, una de las cuales era U2", dijo The Edge. "Y de las sugerencias, no fue que nos llamó la atención como el nombre que realmente buscábamos, sino que era el que menos odiábamos. Y lo que nos encantó fue que no era obvio por el nombre cómo sonaba o de qué se trataba esta banda".

Si bien The Edge finalmente se decidió por el nombre, Bono dijo que todavía no le importa. “Llegué tarde a algún tipo de dislexia, tampoco me di cuenta de que los Beatles eran un mal juego de palabras”, dijo entre risas. “Si hubiéramos pensado en la implicación de la letra y el número, en nuestra cabeza, era como el avión espía, era un submarino, era futurista. Pero luego, como resultó implicar este tipo de aquiescencia, no, no me gusta ese nombre. Todavía no me gusta mucho el nombre”.