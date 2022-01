"Open Arms", la canción rechazada que se convirtió en la balada insigne de Journey

Cuando Jonathan Cain presentó por primera vez "Open Arms" al resto de la banda, no fue recibido con los brazos abiertos. Así que lo dejó de lado para otro momento. "Tengo entendido que tenía la mayor parte esbozada", le dijo más tarde a Jeb Wright el excantante de Journey, Steve Perry. Los dos habían estado discutiendo ideas para canciones un día en la casa de Perry, poco después de que Cain dejara a los Babys por Journey.

Como recuerda Cain, Perry estaba interesado en escribir un tipo diferente de material. "Me estaba hablando sobre su álbum en solitario y quería hacer baladas, quería hacer melodías altísimas con baladas", dijo Cain en 2019. "Le dije: ‘Steve, no hay razón para que vayas a hacer un álbum en solitario. Tú sabes, podrías hacerlo aquí en Journey'".

Cain salió a su auto para recuperar su piano Wurlitzer, que había traído "por si acaso" y le mostró a Perry la canción a medio concebir que originalmente le ofreció a los Babys. Necesitaba trabajo: Cain tenía la melodía, pero no la letra. Perry, sin embargo, reconoció de inmediato el potencial de la canción.

"Le pregunté qué era eso", recordó Perry, "y dijo: ‘Esta es solo una canción que comencé. Se la toqué a mi esposa y se la toqué a (el líder de Babys) John Waite, pero dijo que era demasiado almibarado.’ Le dije: ‘Es una lástima para él y bueno para nosotros'".

La pareja rápidamente se puso a trabajar para terminar la canción. "Ese tipo en particular se escribió solo. Fue así de rápido", le dijo Perry a Wright. "‘Escape’ no fue fácil; aún así fue difícil. Jonathan y yo pasamos muchos momentos escribiendo letras en las que había dificultades entre nosotros. Él hacía una sugerencia y yo decía que intentaría cantarla, pero luego no era capaz de creerlo, o poseerlo por mí mismo, así que tendría que hacer un par de cambios o hacer adiciones para hacerlo mío. Eso estuvo bien para él; eso es básicamente una colaboración".

Cain y Perry finalmente estaban entusiasmados con lo que se les había ocurrido. "Solo recuerdo estar sentado allí y decir: ‘Oh, espera hasta que el mundo escuche esto'", dijo Cain en un episodio de Behind the Music de VH1.

Sin embargo, cuando llevaron la canción a Journey, Neal Schon estaba perdido. "No es que no me gustara la canción cuando la escuché", dijo en el mismo episodio de VH1. "Estaba tan lejos de todo lo que habíamos intentado grabar antes. Es como, ‘¿Qué voy a hacer con esto?'".

Cain dijo, "vas a ser una orquesta, eso es lo que vas a hacer". Además de las pistas del bajista Ross Valory y el baterista Steve Smith, Cain agregó la guitarra rítmica y todos contribuyeron con los coros.

Años más tarde, al revisar las imágenes de "Live in Houston 1981", los recuerdos de la construcción de la canción con Cain y el significado emocional de décadas atrás volvieron a surgir para Perry.

"Tenía que mantener la cabeza baja en la consola cuando ‘Open Arms’ estaba en marcha", le dijo Perry a Wright. "Hay una línea en la canción que siempre quise ser de cierta manera. Tengo ideales sobre ciertas cosas. La línea ‘quiero que estés cerca’: solo quería que esa línea subiera y se elevara. Quería que fuera sincera. Cada vez que me llegaba, tenía que mantener la cabeza baja y tratar de tragarme el nudo en la garganta. Me sentí muy orgullosa de la canción que había escrito con Jonathan".

Lanzado en enero de 1982, "Open Arms" llegó al número 2 en las listas, convirtiéndose en una de las canciones más reconocibles de Journey y en un elemento básico de su lista de canciones en vivo. Una oportunidad perdida para los Babys se había convertido en un éxito fenomenal, escrito entre dos compañeros de banda que apenas habían comenzado a trabajar juntos.

"La idea (de Perry) se fusionó con lo que siempre había querido encontrar en la letra de la canción", agregó Cain, quien le dio crédito a Perry por "defender" la melodía hasta su finalización. "Nunca te rindes con una canción. No importa lo que digan los demás sobre tu canción, hay algo ahí".