Manuela Ávila habló de la curva de contagios y el porcentaje de vacunados

Referentes del ministerio de Salud actualizaron las cifras de vacunación en Catamarca, que alcanzó al 80% de su población con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, en tanto avanza la colocación de las dosis de refuerzo.

La ministra de Salud, Manuela Ávila, señaló que con los esquemas completos de vacunación “los pacientes son leves, moderados, y muy pocos llegan a la terapia intensiva”.

“Estamos en el 92% de la población con primera dosis, con mayor cobertura entre los 18 a los 30 años. Y en segunda dosis en un 80%”, manifestó Ávila esta mañana en una entrevista con Radio Valle Viejo.

Y detalló: “En la población de 80+ tenemos con la cobertura de primera dosis un 66,9%, esquema completo de dos dosis un 60,7% y con refuerzo el 21,2%. De 18 a 49 tenemos un 95,6% con primera dosis, 83,3% con segunda y con refuerzo el 8,8%. Y la otra población, de 3 a 11 años, 93,3% con primera dosis y con esquema completo de dos dosis el 64,4%”.

“Estamos muy bien en vacunación, como les decía al principio estas últimas semanas se ha notado un incremento muy grande y vamos a ir fortaleciendo todo esto porque claramente los beneficios de la vacunación son importantes”, aseguró.

Además, comparó esta tercera ola de coronavirus con la segunda, a mediados del año pasado. “Estamos cuatro o cinco veces por encima de la cantidad de casos activos que tuvimos en la ola de mayo de 2021, que fue muy drástica, hoy tenemos con la vacuna a pacientes leves, moderados, muy pocos llegan a la terapia intensiva, tiene que ser un paciente con otras patologías, y que no tenía los esquemas de vacuna. Entonces es sumamente importante que la población pueda adherir y nuestro trabajo ahora, que lo hemos intensificado, es justamente eso, darle mayor accesibilidad a la vacunación”.

Testeos

Por su parte, Gloria Barrionuevo, directora de Epidemiologia, explicó que la nueva postura acerca de los testeos obedece, entre otros puntos, a poder descomprimir la estructura y poder focalizar la atención.

“Todavía estamos en la curva de ascenso, por unas semanas más. Estuve hablando con epidemiólogas y nos queda, los casos van a bajar, pero es porque van a disminuir los testeos. Así que vamos a tener por lo menos unas semanas más de ascenso (de casos), todavía no llegamos al pico”, arrancó diciendo.

Y fue categoría en cuanto al tema testeos: “En Catamarca se hace mal uso del testeo de personas. ¿Si es conveniente? Me parece que en ningún punto del país es conveniente bajar los testeos, pero esta decisión es porque el personal está agotado y la gente hace mal uso del testeo. En el día se van a testear en tres centros de salud, y eso no está bien. Es falta de responsabilidad y en los tres lados da positivo. Nuestro personal está agotado, hay más demora en el testeo, perdemos la posibilidad de testear a las personas de riesgo real porque van pasando. Lo digo porque la gente llama y comenta. Por eso priorizamos a las personas de alto riesgo, adultos mayores y realizar testeos en domicilios”.

En un tono severo, soltó: “La gente tiene que educarse y tomar consciencia, tiene que saber que si ha tenido un contacto estrecho (debe) cuidar a nuestro personal de salud, porque también nos contagiamos. Estamos con varias ‘bajas’ en el laboratorio central y el Ministerio de Salud por esta saturación de trabajo, que a veces es innecesario. Si vos sabes que has estado con una persona positiva, que no te cuidaste, que has estado en una reunión cerrada y salieron positivos, se consciente, cuidanos, y quédate en tu casa. Aislate de tu familia si empezas con síntomas, la población necesita mucha educación y tomar consciencia de que somos humanos. Ya son dos años largos de trabajo, no tan solo acá, sino en el mundo”.