Así podrá activar los subtítulos en Google Meet

Con el fin de ser una plataforma de comunicación más accesible para las personas y permitir reuniones con equipos ubicados en todo el mundo, Google ha empezado a implementar subtítulos traducidos en tiempo real a través de la web y dispositivos móviles.

Después de anunciar la función en su conferencia de desarrolladores el año pasado, el gigante tecnológico empezó a probar la función con públicos reducidos, y ahora ha decidido implementarla de manera oficial, aunque aún tiene limitaciones, pues solo transmite reuniones en inglés a cuatro idiomas por el momento: francés, alemán, portugués y español.

La herramienta busca no solo ser útil en espacios de trabajo sino que también le apunta a entornos educativos, pues según Google, dicha característica funcionaría “permitiendo a los educadores conectarse e interactuar con estudiantes, padres y partes interesadas de la comunidad con diversos antecedentes”.

Para hacer uso de la función, los usuarios deberán abrir Google Meet, cuando estén en una reunión deberán hacer clic en el botón de ‘Más opciones’ (el ícono con los tres puntos ubicados de manera vertical), luego ir a ‘Configuración’ y por último en ‘Subtítulos’, allí deberán activar la opción y establecer el idioma inglés para posteriormente activar la opción de ‘Subtítulos traducidos’ y seleccionar uno de los idiomas disponibles.

“Los subtítulos traducidos ayudan a que las videollamadas de Google Meet sean más inclusivas y colaborativas al eliminar las barreras del dominio del idioma. Cuando los participantes de la reunión consumen contenido en su idioma preferido, esto ayuda a igualar el intercambio de información, el aprendizaje y la colaboración y garantiza que sus reuniones sean lo más efectivas posible para todos” escribió la compañía en una entrada de su blog de Workspace.

Actualmente, la traducción de subtítulos está disponible solo en las versiones beta de computadora para las versiones de pago Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching & Learning Upgrade y Education Plus, además, cabe aclarar una vez más que el servicio se está implementando de manera gradual, por lo que algunos usuarios deberán esperar por lo menos 15 días para empezar a disfrutar de dicha herramienta.

Google anunció que los teléfonos Android podrán abrir el automóvil y más

Según informó Google en una de sus conferencias del CES 2022, en las próximas semanas llegará la tecnología de Fast Pair a los Chromebooks, con ella se podrá utilizar Android para configurar la portátil, de ese modo obtendrá rápidamente toda la información como contraseñas del móvil e inicios de sesión.

También ayudará al emparejamiento de dispositivos Bluetooth compatibles con Android. Asimismo, el sistema operativo Chrome OS detectará cuando el usuario encienda los auriculares permitiendo el emparejamiento con un solo clic y de forma ágil.

La modalidad no se limita ahí, pues estará disponible en Google TV y Android TV en los siguientes meses. Al mismo tiempo, permitirá conectar de forma más cómoda los dispositivos inteligentes a la red del hogar como Google Home.

Para ampliar su catálogo Google está trabajando con Windows para que de forma nativa se puedan emparejar dispositivos Android a computadoras, también transmitiendo información de emparejamiento Bluetooth para que ya no se tengan que configurar uno por uno manualmente.

Otra de las novedades que tiene preparado Google es la extensión de desbloqueos de dispositivos. Similar a como los usuarios de Chromebook pueden desbloquearla desde su teléfono con Android, ahora también se podrán desbloquear tabletas con Android con relojes con Wear OS cercanos y emparejados.

Aunado a ello se podrán utilizar smartphones Samsung o Pixel compatibles con la llave digital de automóviles BMW habilitados para abrirlos, cerrarlos y hasta hacer que arranquen. Esto llegará a finales del 2021 para que la banda ultra ancha UWB permita que ni siquiera sea necesario sacar el teléfono del bolsillo para abrir el auto.