Laura Pausini protagonizará una película original de Amazon Prime Video

Este año, Amazon Prime Video recibirá a una de las grandes estrellas de la música italiana: Laura Pausini. La cantautora y productora musical protagonizará 'Laura Pausini - Un placer conocerte', una Amazon Original en la que la estrella internacional mostrará momentos de su vida privada y profesional nunca antes vistos, las dos caras de la moneda por primera vez frente a una cámara. Todo un regalo para sus fans que llegará en exclusiva a la plataforma de streaming a lo largo de 2022, y estará disponible en más de 200 países en todo el mundo.

La película, producida por Endemol Shine Italia para Amazon Studios, está basada en una idea original de la propia Pausini. El guion y la dirección han corrido a cargo de Ivan Cotroneo, y en la producción está Monica Rametta, dos nombres que podemos encontrar en el equipo de la película italiana 'Un bacio' de 2016. Ahora se ponen al servicio de Laura Pausini en un ambicioso proyecto del que todavía se desconocen detalles más concretos como la fecha de estreno, pero que será una gran incorporación al catálogo de Prime Video.

Pausini no necesita presentación: es una estrella internacional de primera línea, con más de 70 millones de discos vendidos mundialmente y un reconocimiento especialmente notorio en España, donde entre otras cosas la vimos participar como jurado en el programa La Voz. Además, Pausini se convirtió en 2021 en la primera mujer en la historia de la música italiana en ser nominada a un Oscar a la Mejor Canción Original gracias a 'Io Sì (Seen)', un tema en el que colaboró con la compositora Diane Warren y que forma parte de la película 'La vida por delante' de Edoardo Ponti, protagonizada por Sophia Loren. No consiguió la estatuilla dorada, pero sí se llevó el Globo de Oro en la misma categoría.

El debut de Pausini en el cine llegará con mucha expectación por conocer más detalles de su extraordinaria historia personal y profesional. Como dicen desde Amazon Prime Video, la cantante "se pondrá frente a la cámara de un largometraje que mostrará su amor por el cine, y desvelará su verdadera alma a través de momentos de su vida privada y profesional nunca antes vistos, a la vez que le dará a la audiencia una gran oportunidad de descubrir nuevos aspectos desconocidos sobre sí misma y de su mundo, que serán desvelados al público por primera vez". La conocida como reina del pop italiano está preparada para presentarse, otra vez, al mundo.