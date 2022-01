Catamarca, entre las provincias que más inversión minera recibieron

En los últimos años el país fue uno de los puntos elegidos por los inversores internacionales a los fines de desarrollar el sector minero argentino, siendo Catamarca una de las provincias elegidas por los capitales extranjeros para avanzar con la actividad minera.

En los últimos dos años, Argentina tuvo un desarrollo minero por de más interesante, dado que, según un informe de la Secretaría de Minería de la Nación que conduce la catamarqueña Fernanda Ávila, cuenta con 87 proyectos mineros en distintos estados de avance, con anuncios de inversiones productivas entre enero de 2020 y diciembre de 2021 que totalizaron US$ 9.314,36 millones. Canadá es el principal origen de los capitales, seguida de China y los Estados Unidos.

De ese total de proyectos mineros, se destacan 17 minas en producción, tres en etapa de construcción o ampliación y otros 12 que ya anunciaron su factibilidad técnica y económica, en tanto que hay cinco en prefactibilidad, cuatro en evaluación económica y 30 en exploración avanzada.

De esta manera, las inversiones productivas anunciadas totalizan US$ 9.314,36 millones. El 94,5% de esas inversiones serán destinadas a construcción y ampliación.

Además se destacó que si se tiene en cuenta el desarrollo futuro de los proyectos de minerales metalíferos y litio, se podrían proyectar más de US$ 30.000 millones en inversiones necesarias para los próximos años de construcción y operación.

Nación considera que de concretarse alguno de los muchos proyectos en carpeta, se podrían alcanzar para 2030 exportaciones por sobre los US$ 10.000 millones, es decir más que triplicar los casi US$ 3.000 millones del último año. El potencial exportador es particularmente relevante si se tiene en cuenta que la minería representa entre el 70% y el 90% de las exportaciones totales de provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz.

Volviendo a las inversiones productivas anunciadas, que totalizan US$ 9.314,36 millones, la provincia de Catamarca se posiciona como uno del destino de los fondos internacionales.

Así, San Juan encabeza el ranking de anuncios de inversiones con el 55,6% del total (U$S5.181,7 millones), Salta U$S 2.466 millones, Catamarca U$S 1.244 millones, Jujuy U$S 420 millones y Buenos Aires U$S 2,5 millones, según el paper de la cartera minera nacional.

En lo que respecta a Catamarca, la minera Livent invertirá US$ 640 millones para ampliar la producción de litio en Salar del Hombre Muerto. Además, anunció la firma de un contrato con la automotriz alemana BMW por US$ 334 millones para la provisión de litio requerido para la fabricación de baterías.

En cuanto a commodities, los proyectos de cobre (49,47%) y litio (36,3%) concentran la mayor parte de las inversiones futuras, siendo US$ 4.608,4 millones para el cobre, US$ 3.382,5 millones para el litio, US$ 1.293 millones el oro y U$S 30 millones la plata.

