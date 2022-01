Vizzotti: "El paso de pandemia a endemia no se da de un día para el otro"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió a la posibilidad de que el coronavirus deje de ser una pandemia para convertirse en una endemia y explicó que "no es que un día nos vamos a levantar y decir es una endemia, sino que es un proceso; no es un día para el otro".

En este sentido, destacó las "medidas como las que se están tomando en España, en Uruguay; de ir modificando la gestión de los casos y los aislamientos son pasitos que van yendo hacia ahí; si no sucede otra novedad podemos ir avanzando", durante una entrevista con Télam.

Asimismo, analizó la situación epidemiológica que atraviesa el mundo, donde hay países en los que no se ha podido profundizar la vacunación: "Hasta que emergió Ómicron había muchos países que con Delta, y no teniendo tasas altas de vacunación, tenían tensión en el sistema de salud y una situación de mucha preocupación; hay lugares donde no llegó la vacuna en forma equitativa y eso lo que hace es generar escenarios propicios para que emerjan nuevas variantes, que es lo que sucedió".

Y enfatizó en la situación del país: "En Argentina con Delta veníamos de una manera muy exitosa, retrasando su ingreso y completando esquemas de vacunación, con una movilidad de casi 100%, con Delta predominante y sin aumento significativo de casos y emerge esta variante y nos complica, en el país y en el mundo".

Los problemas que trajo la pandemia

La titular de la cartera sanitaria se refirió a los problemas que fueron desencadenados por la pandemia de coronavirus, que se llevó toda la atención en los centros de salud: "Aquí lo que tenemos es que, por un sistema sistema de salud que tuvo que responder frente a una situación extraordinaria y por la población que por temor decidió no acercarse a los centros de salud, se han postergado consultas en relación a varias patologías; esto es lo que estamos denominando 'patologías retenidas' y lo estamos tratando de recuperar ahora con una situación epidemiológica más favorable"

Además, agregó que "se están tratando de retomar las cirugías programadas, los controles de enfermedades crónicas, etc. Para darse una idea los screening (estudios para la detección) de cáncer de cuello de útero y de mamá bajaron un 60%; los de colon descendieron un 50%; pero también la vacunación en niñas, niños y adolescentes, incluso en adultos, bajó entre 5 y 10 puntos".

Y por último, explicó: "También el abordaje del tema de salud mental, que teníamos ya como desafío antes de la pandemia, poder implementar la Ley, ir hacia un paradigma más comunitario con una mirada más empática y despatologizadora, menos centrada en las instituciones; todo ese objetivo se vio interrumpido con la pandemia".