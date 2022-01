Desde el lunes rige el nuevo Protocolo de Aislamiento e hisopados en la provincia

La secretaria en Asistencia en Salud Pública, Johana Carrizo, junto a la secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Nora Matach, se reunió con referentes de los Municipios a fin de despejar dudas sobre el nuevo Protocolo de Aislamiento de contactos estrechos asintomáticos.

Los municipios tomaron conocimiento de los lineamientos dispuestos en la última resolución ministerial que tendrá vigencia a partir del lunes 17 de enero, en la que se establece las modalidades de aislamiento de los contactos estrechos no convivientes, que con esquema completo no será necesario que realicen aislamiento, siempre y cuando no presenten síntomas. “De igual manera hay que seguir con las medidas básicas de cuidado personal, como el uso de barbijo, ventilar los espacios, lavado de manos y mantener la distancia”, expresó Carrizo.

En el caso de los pacientes que cuenten con esquema incompleto de vacunación Covid 19, o ninguna dosis, deben permanecer aislados durante 10 días. “Si un paciente es contacto estrecho de un positivo ya tiene el diagnóstico por nexo, no hace falta que vaya a hisoparse, porque estamos en una situación de circulación comunitaria y un médico clínico puede realizar el diagnóstico”.

En este sentido, el protocolo de hisopado también presentará cambios, la Secretaria de Asistencia en Salud Pública sostiene que tampoco hace falta el testeo en pacientes que no tengan un nexo epidemiológico específico por contacto estrecho, y que se va a priorizar el hisopado para menores de 18 años con factores de riesgo no vacunados y personas mayores de 60 años, con prioridad a los que tengan factores de riesgo o no cuenten con su esquema de vacunación Covid completo.

Para finalizar, Johana Carrizo remarca que “la vacunación fue un antes y un después en la Provincia, hay muchos casos activos pero la vacunación impactó positivamente en la población ya que el porcentaje de internación es el mínimo”.