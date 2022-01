Covid-19: ¿Cuán protegidos estamos con los barbijos de tela?

A medida que aumentan los casos de Covid-19 debido a la propagación de la variante omicron, altamente transmisible, los expertos instan al público a acercarse a recibir las vacunas, hacerse los testeos cuando corresponde y continuar con el uso de las máscaras y barbijos; pero ¿cuáles ofrecen la mejor protección contra el virus?

No existe un dato certero sobre cuánto protege cada tipo de barbijo contra cada tipo de variante en particular, pero si hay alguna idea de qué es mejor. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los barbijos N95 o KN95 son la mejor opción: pueden filtrar al menos el 95% de las partículas en el aire, cumplen con los estándares internacionales de calidad y se adhieren perfectamente al rostro cuando se ajustan correctamente. Sin embargo, no se lavan y hay que desecharlas cuando están sucias o dañadas o se dificulta la respiración; además, suelen ser la opción más cara.

Cuando estas últimas son difíciles de conseguir, los expertos dicen que el doble enmascaramiento, específicamente una máscara quirúrgica (las desechables, típicamente celestes) con una máscara de tela arriba, puede brindar una mejor protección que usar únicamente barbijos de tela.

No sucede lo mismo con los barbijos Atom Protect de CONICET, que ya cuenta con una doble capa antibacterial, antiviral y antihongos. Para cumplir su función correctamente, no debe estar obstruída por otra mascarilla. La capa interior verde contiene sanitizantes con iones de plata que eliminan bacterias y hongos cuando entran en contacto con la tela, si se coloca un barbijo común por debajo, los hongos y bacterias crecen en esta mascarilla y la AtomProtect no puede eliminarlos. Mientras tanto, la capa exterior, lila o negra, contiene iones de cobre que eliminan virus (como el COVID-19) cuando entran en contacto con ella. Si se coloca un barbijo común por encima, los virus quedan en ella y la mascarilla AtomProtect tampoco puede eliminarlos.

En último lugar, el uso de solo un barbijo de tela reutilizable resulta lo menos ideal. Algunos profesionales de la salud sugieren que es menos efectiva para protegerse contra la variante omicron debido al pequeño tamaño de la partícula (puede atravesar los poros de la tela mejor que otras variantes) pero, aún así, ni la OMS ni ninguna otra autoridad de salud desaconseja el uso de los tapabocas de tela. Otras hipótesis sobre la mayor transmisibilidad a que, o bien se se necesita menos virus para infectar una persona, o que tal vez una persona infectada puede estar expulsando más virus; sin embargo, al momento, ninguna de estas teorías fue confirmada por estudios científicos.

En resumen, las máscaras quirúrgicas y N95 protegen más, pero las de tela también ayuda a reducir la emisión de gotitas cargadas de virus y es mejor usar esas que no usar nada. En todos los casos es importante que no haya filtraciones en el tapabocas y que sea ajustado a las mejillas y nariz.