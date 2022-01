Ginés González García acusó a Alberto Fernández y reveló su debilidad

A un año de su salida del Ministerio de Salud, Ginés González García disparó munición gruesa contra Alberto Fernández. El exfuncionario afirmó que lo sacaron de su función por "un comentario", sostuvo que no había justificación y admitió la debilidad del presidente a la hora de sostener a su equipo.

"No me parecía justificable lo que hizo conmigo y se lo dije. Si uno tiene que conducir, tiene que bancar, sino es difícil", expresó Ginés González García. "La decisión se tomó en base a un comentario sin escuchar mi versión. No me pareció justificable lo que pasó conmigo, y se lo dije", agregó el exministro que dejó el cargo envuelto en el escándalo del Vacunatorio VIP.

El hecho que catapultó la salida de Ginés fue la declaración pública de Horacio Verbitsky en Radio El Destape en la que dijo haberse vacunado en el Ministerio de Salud con vacunadores del Hospital Posadas. Ese fue el disparador que reveló que, en momentos donde la vacunación era a cuentagotas y solo para los grupos de mayor riesgo, existían "vacunados VIP" donde aparecían nombres de funcionarios y amigos del poder. Justamente, Verbitsky dijo que su amigo ministro lo había convocado.

"Algunos creen que fue una emboscada. No tengo pruebas al respecto. Verbitsky mintió al decir que es amigo mío", aseveró Ginés González García sobre ese episodio.

"Fue un dolor grande. Es difícil de superar. No hice nada incorrecto, quizás cometí alguna estupidez", sostuvo el exfuncionario que además destacó la forma en la que se encaró la pandemia en Argentina. "Logramos evitar situaciones dramáticas que sí ocurrieron en Europa", aseveró.

"No será perfecto el Gobierno pero tampoco es que hace todo mal. La situación no es fácil, está más encaminada pero es difícil", adhirió y dijo que tiene la tranquilidad de caminar por la calle sin problemas a pesar del desprestigio que sufrió.

"En el tema judicial estoy muy tranquilo. Me preocupa más la gente, porque lo usan por el lado de la grieta. Pero en general no tengo problemas en la calle", remarcó.

"Por supuesto que se podrían haber hecho las cosas mejor, pero Argentina es de los países con los mejores resultados del mundo (...) Hace un año recién empezábamos a vacunar y estábamos negociando contratos. Hoy tenés una disponibilidad de vacunas total", finalizó.