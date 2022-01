Adopciones: El deseo de ahijar en Catamarca

En Catamarca hay 94 personas esperando adoptar. La coordinadora del RUA, aseguró que ya no hay trámites discriminatorios para quienes deseen criar un hijo o hija.

Para poder adoptar un niño, niña o adolescente desde 1997, año en que comenzó a regir la Ley Nacional 24.779, “el requisito fundamental es el deseo de ahijar” explica la coordinadora en Catamarca del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA), Daniela Valeria de la Colina. En Catamarca hay 94 personas esperando adoptar.

“La adopción es un instituto jurídico, esta por y para los niños, niñas y adolescentes y para satisfacer sus necesidades. Cuando aparece un solicitante se busca conocer cuál es la motivación real. Una cosa es el derecho del niño o niña de vivir en una familia pero lo que se busca en el postulante es el deseo de ahijar. Esto es completamente diferente de lo que es un acto solidario, que no genera compromiso, ni responsabilidad parental” cuenta De la Colina.

La coordinación del RUA en Catamarca depende de la Corte de Justicia. De la Colina, es la responsable de recibir y anotar a los solicitantes y acompañarlos en el proceso que tras la inscripción en el registro, se inicia en el Juzgado pertinente. En Catamarca son 8 los jueces de Familia que otorgan las adopciones, mediante el juicio correspondiente, según la circunscripción judicial a la que pertenezcan.

“Desde que Catamarca adhirió a la Ley 25.854, que crea el registro de aspirantes a nivel nacional hubo un cambio radical”, explica la funcionaria. Lo que se logró con esta adhesión fue poder incorporar, en 2016, a la provincia en el Registro de Aspirantes a Gurda con Fines Adoptivos. De esta manera, los niños, niñas y adolescentes del país que estén en condiciones de adoptabilidad tienen mayores opciones al formar parte de la red y también los solicitantes que antes debían circunscribirse a la provincia.

Otra de las ventajas del registro es que antes funcionaban dentro de cada Juzgado de Familia y ahora hay uno sólo que actúa como red. “Estamos hablando de que antes había 8 listados, porque son 8 los jueces. Esta ley vino a organizar. Tiene un marco y sobre todo transparencia. Además, hoy la adopción es una prioridad dentro del sistema judicial”, cuenta De la Colina.

Ahijar

En cuanto a quiénes pueden adoptar, De La Colina señaló que como coordinadora trabaja para buscar en el postulante, para ver qué lo motiva. “Si hay motivos el proceso es positivo, no importa el resultado. El proceso en si ya es constructivo. Lo que se busca es ver si realmente el deseo de ahijar lo tengo yo o mi pareja si estoy en pareja. Hay toda una movilización del deseo en ese momento. Recién atravesadas esas circunstancias, les voy a contar cuáles son los requisitos”, cuenta.

“Lo primero que tienen que saber es que los trámites se hacen en los Juzgados de Familia. Inician y culminan ahí porque así dice la Ley. El trámite es gratuito, es personal y no requiere de abogado”, agrega.

Si bien, la función de la Coordinadora no es acompañar, De La Colina pidió autorización a la Corte para poder hacerlo. “Si los voy a recibir cuando estén inscriptos, me voy a perder cada una de esas historias, que muchas veces quedan truncas por cuestiones de forma, como por ejemplo que no llegó la cedula de notificación para que sean atendidos por el equipo interdisciplinario”, cuenta.

Luego de conocer el deseo de ahijar, se llenan dos formularios y se realiza una nota que va dirigida al Juez en donde se cuenta “quién sos y por qué querés adoptar”. Los formularios se pueden descargar de la página de la Corte de Justicia de Catamarca haciendo clic en “Adopciones”.

En cuanto a los requisitos, De la Colina dijo que hay muchos mitos: “No es necesario que la casa donde van a vivir sea propia. No hay ninguno de esos requisitos que limitan o frenan. Antes te pedían acreditar que no pudiste tener hijos de manera natural. Pero todo eso cambió con la adopción de tratados y convenciones de derechos humanos”, explica.

“En el primer formulario se explica el yo social. Después habla de datos duros, como por ejemplo si se tienen enfermedades crónicas, pero esto no es excluyente tampoco. El otro formulario es sobre la disponibilidad adoptiva. Sucede que para hacer búsquedas objetivas, bien hechas, necesitás tener datos. Por ejemplo, generalmente los postulantes desean hijos de 0 a 6 años y no aceptan con discapacidad. Eso es un planteo ideal, mas no es un dato rígido, lo pueden modificar”, explica.

Luego de esto, la carpeta con los datos se sortea y va a los Juzgados. Ahí lo toman como prioridad y se generan las audiencias con postulantes. Después libran oficio para citarlos y darle intervención al equipo técnico que los evalúa y que está compuesto por asistentes sociales y psicólogos. “La Corte ya está pensando en un equipo propio. Vamos todos camino a especializarnos” agrega la funcionaria.

“El proceso empieza cuando estas con él o la Juez al frente. Vas a tener tu primera audiencia. Puede ser que tengas otras audiencias ya que pueden observar una cuestión que es necesaria que vos la trabajes”, aclara.

En este contexto, aclaró que un niño en estado de adoptabilidad no es lo mismo que uno en estado de vulnerabilidad. “Los niños o niñas con sus derechos vulnerados son abordados por la Secretaría de Familia, que nada tiene que con aquellos que pueden ser adoptados , aunque muchos se confunden. El derecho de esos niños es volver con su familia”, dijo.

En cuanto a datos duros, contó que actualmente en Catamarca hay 94 personas esperando adoptar. En tanto y gracias al Registro Nacional, en los últimos 5 meses se lograron vincular a 4 adolescentes que llegaron desde otras provincias. En los últimos 6 meses las vinculaciones fueron 5.

En cuanto a la duración del proceso de vinculación, De La Colina refirió: “Tengo algunos que duraron menos de 6 meses o un año y medio en pandemia. Es algo muy personal y transita por las etapas que tiene que hacerlo. Lo que dura el proceso lo maneja un juzgado. Después de que se vincula, se genera una sentencia de guarda. La adopción finaliza después de la guarda”, aclara.

Al ser adoptado, el niño, niña o adolescente adquiere el estado de hijo con todo lo que implica la responsabilidad parental.

A través de la página de internet https://www.argentina.gob.ar/justicia/adopcion "Buscamos Familia" quienes deseen ahijar pueden acceder a datos los niños, niñas y adolescentes de todo el país en situación de adoptabilidad.

