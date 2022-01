The Smile, nuevo proyecto de Thom Yorke, estrenó su primer single

The Smile, el nuevo proyecto musical de los integrantes de Radiohead, Thom Yorke y Jonny Greenwood. El trío, que se completa con el baterista de Sons of Kemet; Tom Skiner, ha pasado los últimos meses puliendo los detalles de lo que será su primer disco de estudio. Un trabajo que se ha hecho esperar, pero que todo parece indicar que está cada vez más cerca.

Esto luego de que The Smile compartiera (finalmente) su primer single. Se trata de "You Will Never Work In Television Again", un primer track que adelanta parte de los sonidos que presenta este nueva banda.

Cabe destacar que esta canción ya había sido tocada en vivo el año pasado en una exclusiva presentación de la banda. Todo en el show que el trío realizó durante un edición especial del festival Glastonbury.

"You Will Never Work In Television Again", el track de apenas 2 minutos y medio, fue producido por uno de los grandes colaboradores de Radiohead: Nigel Godrich.

Sin embargo, las buenas noticias para los fans de Radiohead no paran de llegar. Esto luego de que The Smile confirmara una serie de shows en vivo que realizarán en el Reino Unido.

Un trío de presentaciones consecutivas que Thom Yorke y compañía realizarán con solo horas de diferencia. Todo el próximo 29 y 30 de enero del 2022.

Una gran noticia para los fanáticos de la música que vivan en Europa, pero, ¿qué pasa con los fans latinos? Bueno ellos también pueden sonreír ya que se ha confirmado que estos shows serán transmitidos en vivo.

Una fecha especial que se podrá ver por streaming y contará con el trabajo de dirección del director Paul Dugdale.

Escucha el primer single de The Smile a continuación: