Cómo Aretha Franklin convirtió Respect en un himno feminista

Mucha gente no sabe es que la canción que instauró a Aretha Franklin como la "Reina del Soul", en realidad fue escrita por un hombre que exige respeto de su esposa.

“Respect” fue originalmente escrita y grabada por Otis Redding y Franklin le dio un giro de 180° a su mensaje original: ahora era una mujer la que exigía respeto por parte de un hombre y no al revés.

Aretha Franklin, que entonces tenía solo 24 años, lo revitalizó con una exigencia conmovedora y revolucionaria, una declaración de independencia inquebrantable.

La cantante transformó las quejas de Otis Redding de un hombre agotado que exigía respeto por parte de su mujer y pasó a ser un himno de protesta por los derechos civiles y los movimientos de las mujeres.

Franklin aceleró la canción y agregó el provocativo estribillo “sock it to me”. Pero no solo agregó el coro R-E-S-P-E-C-T, su nueva versión de la canción le dio un mensaje de empoderamiento totalmente diferente, tanto sexual como políticamente.

La popularidad de la versión de Franklin fue tal, que incluso Redding reconoció a los pocos meses de la grabación de la artista que la canción le pertenecía a ella.