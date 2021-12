Se inauguró una perforación de agua en la zona este de la ciudad

La perforación de agua potable en el Barrio 100 Viviendas fue habilitado en la jornada de ayer. Esta obra beneficiará también a los vecinos de los barrios 70 viviendas, 50 viviendas, cooperativa y 40 viviendas. Además, suministrará agua al acueducto principal de la Av. San Martín presurizando la zona centro de Tinogasta y los barrios La paz, Progreso, Estación sur y Abaucán.

Para la obra se instalaron 180 metros de línea de alimentación eléctrica 13.2kw, subestación DH6 160KVA. Se colocó un equipo de bombeo de 40hp con cañería de impulsión de 4” que nos otorga 100m3 por hora a boca de pozo, y se instaló un tablero de mando con protecciones y arranque suave. Además, se realizaron 2 nexos de un total de 500mts en cañería de 160 y 110mm.

“Vamos a garantizar el flujo de oferta de agua potable para todo Tinogasta y para los próximos 10 años. Todo esto se hace gracias a una colaboración y a un trabajo muy intenso, entre los que está el Sr. Intendente y todo su equipo", expresó Alberto Kozicki, ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia.

En la obra estuvo trabajando personal de la Secretaría de Energía, Secretaría de Agua, y personal de la Secretaría de Servicios públicos del Municipio para abrir las calles de acceso. En este sentido la obra tuvo una inversión aproximada a los $10.000.000.

El intendente, Sebastián Nóblega remarcó que "hace dos años que se viene con esta situación y hay que seguirnos cuidando, pero hubo un estado provincial y municipal con todo el equipo de agua, ambiente y energía trabajando para poder concretar estas obras, y hoy son una realidad, así que nuestro reconocimiento invalorable para todo el trabajo de las áreas de AySA, y también para cada trabajador municipal que le pone el hombro día a día para que podamos estar inaugurando estas obras”.

Por su parte Patricia Córdoba, vecina del barrio se mostró muy emocionada. "Hoy me tocó dirigir estas palabras en representación de los vecinos que se van a beneficiar con esta obra, que es de gran envergadura, no solo por su costo económico sino por lo que significa tener un recurso tan importante como lo es el agua potable. Por lo que significa mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en este barrio, que no son solo 500 familias".

"Por eso en nombre de todas estas familias tengo una sola palabra para decirles; Gracias, Gracias a todas las personas que contribuyeron para que esto se vuelva una realidad. Gracias por su gran aporte, valoramos ese obra y esperamos seguir contando con su apoyo en posteriores proyectos para que juntos generemos un impacto positivo en nuestro municipio y en nuestra sociedad”, concluyó.