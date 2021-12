ABBA obtiene su primera nominación al Grammy de la historia

Increíble, pero cerca de 50 años han tenido que pasar para que ABBA consiguiera su primera nominación a los Premios Grammy. Icónica, influyente, exitosa. Esos son algunos de los adjetivos que le han dado a la banda, y aún así, a pesar de su galardonada trayectoria nunca habían sido considerados en estos premios.

¿Por qué? En parte, por el rechazo de la crítica a tomarse en serio su música. Al menos al principio. Un sin fin de himnos después, su reputación ha crecido.

Los suecos están compuestos por Anni-Frid -Frida- Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Benny Andersson; quienes por primera vez en su historia optan a Mejor Grabación del Año. Esto, con su canción I still have faith in you, su retorno que se dio este 2021. La banda comparte la nominación con I Get A Kick Out Of You de Tony Bennett & Lady Gaga, Happier Than Ever de Billie Eilish, Drivers license de Olivia Rodrigo y Montero de Lil Nas X, entre otros.

ABBA no había dado comentarios desde que se hicieron públicas las nominaciones, el 24 de noviembre, pero ahora sabemos qué opinan al respecto.

La revista Variety les ha preguntado sobre el tema, y los miembros de ABBA han respondido. "Un Grammy debería ser obligatorio para los que se atreven a dejar pasar 40 años entre lanzamientos de álbumes", dijeron, refiriéndose al periodo de cuatro décadas en el que pusieron en pausa su actividad entre The Visitors, publicado en 1981, y Voyage, su último disco, que además han reconocido que será el último de su carrera. "Sugerimos una nueva categoría", añadieron.

La canción 'I still have faith in you' está incluida en el álbum Voyage, que ha conseguido llegar al número 1 en multitud de países y ha llegado a vender más de un millón de copias. Con él, ABBA ha conseguido volver a estar de actualidad en la industria musical cuatro décadas después de su último lanzamiento, creando una enorme expectación entre todos sus fans alrededor del mundo.