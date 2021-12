La ministra de Educación, Andrea Centurión, confirmó que la próxima semana comenzarán a convocar a los docentes para el programa “Volvé a la Escuela Catamarca”.

Al respecto, la ministra comentó: “Hemos tenido más de 870 docentes inscriptos y más de 200 trabajadores sociales. Ya pasaron el primer filtro, que es estar en el sistema educativo, y ahora gracias a la colaboración de AGAP estamos trabajando en el filtro de ver que los docentes cumplan los requisitos y no tengan horas o

empleos municipales para de ahí realizar la selección de docentes que van a empezar a trabajar en enero.

”Van a realizar tareas de revinculación con la escuela en enero, tareas no solo educativas o didácticas, sino que también van a hacer lugares de esparcimiento, lo vamos a hacer por sectores de la provincia. Van a empezar a trabajar los trabajadores sociales para hacer los análisis y los informes que les van a permitir los primeros días de febrero empezar con el dictado de las escuelas de verano, que va a ser el apoyo escolar, y la vuelta a la rematriculación de chicos que hayan dejado la escuela o se hayan desvinculado por un período considerable”, afirmó.

Asimismo, señaló que “seguramente el lunes se comenzarán a convocar a los docentes para asignarles la tarea y explicarles cuáles son los pasos a seguir en este programa, estamos esperando que AGAP nos remita la nueva liquidación de noviembre de los sueldos de empleados municipales porque tenemos que corroborar el sistema educativo municipal”.

Cabe recordar que el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación, puso en marcha el programa “Volvé a la Escuela Catamarca”, que tiene como principales destinatarios a los y las estudiantes de educación Primaria y Secundaria que, por diferentes condiciones, en el marco de la pandemia, se han desvinculado pedagógica e institucionalmente de la escuela.

Este programa busca recuperar el vínculo con la escuela pública de niñas, niños y jóvenes, interrumpido de manera total o parcial, así como la implementación de estrategias de fortalecimiento de los procesos de enseñanza. Esto se hará saliendo a buscar a las chicas y a los chicos, domicilio por domicilio, en un trabajo coordinado con los municipios, docentes, familias, trabajadores sociales, entre otros.

La puesta en marcha del dispositivo será gradual de acuerdo a los niveles de desvinculación observados en cada nivel. Un requerimiento previo para el funcionamiento del programa es conformar equipos de trabajo territoriales, motivo por el cual se abre la convocatoria para cubrir los perfiles docentes para participar. La iniciativa incluye brindar clases de apoyo durante el verano para que los alumnos y alumnas puedan continuar estudiando y fortalecer los procesos de enseñanza.

Rendición de cuentas

La ministra también se refirió a la rendición de cuentas de fondos por Covid- 19 recibidos de Nación. En ese sentido dijo: “Tengo que destacar la tarea de directivos, del equipo de rendición de cuentas de Programas Educativos, del equipo de administración del Ministerio, porque la verdad que estamos muy bien en cuanto a las

rendiciones de cuentas.

”Teníamos muchos casos de directivos que no gastaban la plata, no solo que no rendían cuentas, y comprendieron que hay sanciones tanto para quienes actúan por acción como por omisión”, indicó.

En esa línea, agregó: “También comprendieron que no es plata del directivo, sino que es plata de los chicos, plata para que los establecimientos puedan estar en condiciones, para que los chicos estén cuidados.

”Entonces se ha producido la rendición y el gasto de los fondos de una manera muy ágil y muy ordenada, hemos recibido muchas consultas, los chicos de Programas Educativos en el interior también aprovechan las visitas para asesorar a los directivos con este tema, porque en muchos casos había mucho temor o desconocimiento en cuanto a la rendición”, afirmó.

Elección de abanderados y escoltas

Por último, Andrea Centurión habló sobre la elección de abanderados y escoltas, que se vio suspendida por la pandemia. Al respecto, la ministra explicó: “Nosotros hemos tomado la decisión transitoria de suspender y de manera excepcional por el contexto de pandemia la elección de abanderados y escoltas. Es una extensión de la resolución que ya había emitido el anterior ministro.

”Esto es atento a que la evaluación de los chicos es una evaluación formativa, no tenemos nota, entonces por este contexto de pandemia y la excepcional de cerrar este ciclo que sin duda fue atípico, se ha decidido suspender momentáneamente.

Planeamos que el ciclo 2022 vuelva a la normalidad en cuanto a la elección de abanderados y escoltas, pero será tarea de la Secretaría de Gestión ver los parámetros, porque no vamos a tener promedios ni notas de los años 2020 y 2021”, afirmó.