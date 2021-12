Fiambalá se manifestó en contra del proyecto Tres Quebradas

Ayer por la noche un grupo de personas decidió reunirse en la plaza de Fiambalá para manifestarse en contra de la minería, tras realizarse, horas atrás, una audiencia pública no vinculante para discutir el informe de impacto ambiental que presentó la minera china Liex para el proyecto Tres Quebradas.

Cabe recordar que el emprendimiento de litio está próximo a iniciar la etapa de producción, para la cual requiere la aprobación y autorización.

Los manifestantes convocados en la plaza central, manifestaron su descontento con el proyecto a través de carteles que llevan en sus manos.

"A los que dicen ¿Qué vienen a hacer, gente que no es de Fiambalá a meterse en nuestro pueblo, con el proyecto de Liex, en la "audiencia pública? , les digo que si al menos se dieran cuenta de la desastrosa ignorancia que manifiestan al decirlo, deberían encerrarse a estudiar un poco, luego mirarse en un espejo y darse cuenta que hay más espacio más allá de sus narices, del ombligo, de los límites geográficos", dijo la ambientalista Susana Lovera.

La reconocida ambienstalista tinogasteña agrego; "Abran un libro de Geografía, de Biología, etc...tal vez se den cuenta que no viven en una burbuja, viven en un planeta en el que es posible la vida gracias al delicado equilibrio ecológico que proporciona la Naturaleza y que una porción de codiciosos humanos extorsionadores, se han empeñado en destruir. Esos que dominan el mundo. Ese es el caso de las poderosas transnacionales extractivas y demás, que se sirven de las pequeñas empresas, en este caso Liex o las otras que se adueñaron de nuestro territorio; para explotar y aprovecharse de los pobladores necesitados que empobrece el gobierno, para alzarse con las riquezas y la vida de los pueblos".

Desde el sector antiminero, se denuncio el curso ilegal de la “Audiencia” y de la “Consulta” como de la contaminación del agua por la minería de litio a gran escala porque es una industria capitalista contaminante y saqueadora de millones de litros de agua de Fiambalá y de sus pueblos obreros del norte como de Tinogasta donde la llamada “Audiencia” y “Consulta” sucedió a espaldas del pueblo en un horario y día laboral de 09:00 a 13:00 horas.

"Este viernes 17 de diciembre de 2021 se ha realizo una reunión de trabajadores y proveedores mineros en el Club Racing de Fiambalá la cual disfrazan de una audiencia que NO existió, ya que al lugar sólo pudieron ingresar menos de 400 personas de las cuales el mayor porcentaje tenían relación de dependencia directa con la empresa y un gran número de personas con las promesas de trabajos que le hicieron usar chalecos de mineros, que ante las palabras de la minera se alzaban en aplausos", denunciaron desde el sector.

"La exposición de la empresa Minera LIEX S.A nunca habló de los impactos ambientales negativos y como lo mitigarían solo aludiendo que el proyecto es ampliamente positivo y beneficioso, falseando cifras en materia de puestos de trabajo e impacto en recurso hídrico. La representante del Ministerio de Minería Teresita Regalado informó de todos los organismos intervinientes durante la evaluación del proyecto, los cuales nunca fueron puestos en consulta del pueblo".

Desde el sector ambiental 'Fiambalá Despierta' se denunció la falta de acceso a la información desde que comenzó el proyecto, y debido al tiempo de puesta en consulta del informe de impacto ambiental que no contempló el tiempo suficiente para que los ciudadanos y ciudadanas pudiéramos informarnos. Las dos charlas técnicas como la Audiencia Pública realizadas brindaron información ajustada a sus intereses y no respondieron todas las preguntas y consultas que allí se realizaron.

Además de la violación del derecho de participación ciudadana, no permitiendo el ingreso a la audiencia “pública” a los fiambalenses que no se inscribieron 48 hs antes, debido a que la inscripción solo se realizaba en horario de 9 a 13 hs de lunes a viernes en una única oficina. Como también negando el derecho a reingresar al recinto de un participante de las charlas técnicas impedido por personal contratado por la empresa aludiendo falsamente que no podía ingresar por disturbios ocasionados.

"Denunciamos este acto público administrativo y del expediente administrativo ambiental E-N° 9149/2019 por vicioso en difusión parcial y selectiva, tiempos cortos de convocatoria (menos de un mes), por escasa claridad en su prensa oficial y de sus autoridades respectivas de forma previa a la Audiencia, incluso por contenidos contradictorios en su Informe presentado al Ministerio y en las “charlas-técnicas” del 13 y 14, negando el acceso real a la información pública empresarial y estatal como privando no sólo el ingreso físico y sino también el uso expositivo de la palabra de 5 minutos por intervención como establece la ley bajo un ambiente de respeto. Por la falta de acceso a la información pública para más de 27,000 personas del pueblo de Fiambalá, de los pueblos del norte y de Tinogasta. Los procedimientos administrativos no respetaron la constitución nacional y provincial, el Acuerdo de Escazú, La Ley General del Ambiente 25.675, Ley 25.831, Ley Provincial Nº 5336 de Acceso a la Información Pública", se dijo desde el sector ambienta..