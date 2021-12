Duro revés para el Frente de Todos: rechazaron el Presupuesto 2022

El oficialismo sufrió un duro revés en la Cámara de Diputados. La oposición rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 luego de que se truncara el acuerdo que existía para volver a enviarlo a comisión. La votación terminó con 132 votos negativos y 121 afirmativos mas una abstención.

Luego de una maratónica jornada, todo indicaba que existía un principio de acuerdo para pasar el Presupuesto 2022 nuevamente a Comisión para estudiarlo nuevamente y hacer modificaciones. Sin embargo, cuando parecía que existía una salida para evitar el rechazo el diputado Máximo Kirchner comenzó a increpar a los legisladores de Juntos por el Cambio y el arreglo se terminó cayendo a pedazos.

"Cuando comenzó la sesión pedimos un cuarto intermedio para seguir analizando un presupuesto que era invotable", manifestó el presidente de Bloque Mario Negri. "Nos dijeron que no y a lo largo de 20 horas se dieron cuenta que no tenían acompañamiento y nos pidieron pasar a comisión. Cuando se estaba por votar el pase comisión comenzó una cadena de agresión sobre la oposición y por eso fracasó el pase", señaló el diputado radical.

"Al votar el presupuesto en general terminó como pensábamos siempre y como el gobierno no creía que podía terminar. No aplaudimos porque esto no es bueno. Pero no tienen presupuesto porque trajeron un dibujo. Tienen que aprender la lección", finalizó.