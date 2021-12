Alicia Keys presentó su álbum doble, "Keys"

Tras celebrar el 20 aniversario del lanzamiento de su álbum Songs in A Minor, el disco que la catapultó a la fama, y luego del single adelanto Best of Me, Alicia Keys presentó su álbum doble llamado Keys.

Keys ofrece por un lado la versión Originals, con una colección de canciones nuevas que muestran el sonido innovador de Alicia.

Por otro lado, en la versión Unlocked Alicia samplea los Originals con la ayuda del productor ganador del premio Grammy Mike WiLL Made-It.

Este lanzamiento llega acompañado del videoclip oficial de Old Memories, dirigido por Sylvia M. Zakhary y Sing J Lee.

Alicia dice sobre su nuevo álbum KEYS: “¡Este es mi proyecto favorito hasta ahora! Es mi nuevo carril y ya lo estoy manejando. Amo a ambos lados, es como un sábado y un domingo. ¡Te va a encantar esta música!".

En las 26 canciones de los álbumes se cuentan colaboraciones de Khalid y Lucky Daye en Come For Me (Unlocked), Lil Wayne en Nat King Cole (Unlocked), Brandi Carlile en Paper Flowers (Originals), Pusha T en Plentiful (Originals) y Swae Lee en LALA (Unlockled).

Antes del lanzamiento de Keys, Alicia dio la bienvenida a los fanáticos dentro de su mundo a través de la serie documental de cuatro partes de YouTube Originals, Noted: Alicia Keys The Untold Stories, donde compartió su viaje desde una estrella joven y vulnerable, a una mujer, artista y madre con autonomía.