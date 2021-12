Gobernadores le reclaman a la oposición "responsabilidad" y "pensar en la gente"

Gobernadores de diversas provincias reclamaron este jueves responsabilidad a la oposición en el debate del proyecto de Presupuesto 2022 en el Congreso y advirtieron que obstaculizar la aprobación de la denominada ley de leyes es ir en contra de los intereses de los distritos, por lo cual llamaron a "pensar en la gente primero" y dejar "las cuestiones electoralistas" de lado en esta discusión.

Raúl Jalil, señaló que "el Presupuesto nacional incluye más de 30 nuevas obras para Catamarca en materia de conectividad vial, mejoramientos de servicios básicos de agua y energía, y proyectos de infraestructura que permitan mejorar la productividad y la logística de la provincia".

"Junto a los gobernadores del Norte Grande seguimos trabajando en conjunto con el equipo del gobierno nacional para reforzar las políticas que generen las condiciones de crecimiento, productividad y creación de más puestos de trabajo en toda la región", escribió.

Por su parte el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, hizo referencia directa a las declaraciones del diputado de Cambiemos Martín Tetaz -quién afirmó que se está "a un paso de voltear el Presupuesto"- y dijo que la oposición se está "jactando" de "dejar a las provincias y a sus habitantes con el Presupuesto del año pasado".

Zamora pidió "pensar en la gente primero, antes que la política electoral", e indicó cuáles serían los efectos nocivos de esa situación para su provincia.

Entre otros puntos, no tener un Presupuesto supondría "no tener mejora en el subsidio de transporte para que el boleto no tenga que ir a casi el doble de su valor, y así con la energía, y todas las medidas presupuestarias necesarias, para romper asimetrías del país".

"(El rechazo opositor supondrá) que se paralizaran las obras viales que se licitaron, inversiones necesarias para trasladar la producción, mejorar la calidad de vida y desarrollar nuestras economías regionales. Que las inversiones en infraestructura (educativas, de saneamiento, hídricas) se irán desfinanciando", añadió Zamora a través de Facebook.

Zamora recordó que cuando a los santiagueños les ha tocado "ser oposición", jamás se les hubiera ocurrido "castigar al pueblo".

"Esas declaraciones son preocupantes, y si se concreta una intencionalidad así, no es algo positivo, ni siquiera para quienes la puedan estar buscando como un objetivo sectorial, al contrario, es algo que daña, retrasa, perjudica a todos", añadió.

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, manifestó que la aprobación del proyecto de presupuesto nacional "es una responsabilidad" para "afianzar, respetar y fortalecer la gobernabilidad".

"No estoy de acuerdo en que se le quite al gobierno que fuese, en el momento que fuese, la madre de las leyes para gobernar" que es la ley de Presupuesto, expresó el mandatario provincial en una conferencia de prensa realizada esta mañana en Casa de Gobierno.

Asimismo, sostuvo que "es necesario y es una responsabilidad de la representación institucional -en el respeto y la división de poderes- afianzar, respetar y fortalecer la gobernabilidad".

"La ley de Presupuesto, sea de orden municipal, provincial o nacional, es la planificación de las miradas que el gobierno de turno encuentra en el proceso dinámico para el cual ha sido elegido y en esto debe haber una responsabilidad constructiva de todo el arco político, dirigencial e institucional", explicó Gutiérrez, y señaló: "En esta línea lo estoy hablando con el diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino (Rolando Figueroa)".

En tanto el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, sostuvo hoy que la posibilidad de un bloqueo opositor a la Ley de Presupuesto en el Congreso "significa un gran perjuicio" para el Gobierno nacional y para las provincias, al tiempo que criticó a la oposición por "poner palos en la rueda".

A su turno, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo que los mandatarios provinciales están "muy preocupados porque la oposición se ha abroquelado" para dejar al país "sin Presupuesto", lo que significa "algo gravísimo" para quienes conducen los destinos de las distintas jurisdicciones.

"Significa no poder avanzar, por ejemplo, en la reducción de la tarifa energética; la imposibilidad de que nuestra gente pueda gozar una tarifa de transporte accesible; la condonación de algunas deudas en materia energética en algunas provincias que permitirá que alguna gente puedan normalizar su relación y su vínculo con la empresa proveedora o distribuidora de energía", advirtió el mandatario provincial.

También señaló que "se había avanzado particularmente en alcanzar parte de lo que correspondía por el punto de coparticipación que se le sustrajo a la provincia. (De no aprobarse) hoy lamentablemente vamos a tener que padecer, vamos a tener serias dificultades en mi provincia para mantener los gastos corrientes actuales".