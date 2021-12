Gustavo Aguirre habló de su vuelta a Seguridad

“El Gobernador me planteó una necesidad concreta de continuar con algunas acciones que teníamos previstas para el Ministerio de Seguridad. Y fundamentalmente ocupar

un cargo que la verdad que es muy delicado, que por el momento no se podía cubrir. Entonces se planteó que temporariamente y teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados entra en receso la semana que viene poder ocupar ese cargo nuevamente hasta que pueda existir un reemplazo formal”, explicó Gustavo Aguirre, que contestó a los miembros de la oposición que lo cuestionaron por seguir al frente de Seguridad: “Es compromiso”, retrucó.

“He asumido como diputado, ayer incluso participamos de la sesión, aprobamos algunas leyes, pero empieza un receso por algunos meses. Durante ese tiempo me ha pedido (el Gobernador) que pueda trabajar e involucrarme de nuevo con las cuestiones del Ministerio”, declaró en NTE Radio City.

“En principio es hasta mayo del año que viene cuando empiecen las sesiones ordinarias. Ya veremos en ese momento nuestro retorno. Pero lo importante y que quiero aprovechar es el comunicarle a la gente que el compromiso es el trabajo; uno pudo haber tomado una postura más cómoda, decir ‘en enero no pasa nada’ está cerrada la administración y la Cámara, no hay sesiones y decir estoy tranquilo, pero sin embargo asumo el compromiso de estar. En Seguridad se trabaja todos los días. Seguimos preocupados por el avance de la pandemia en el mundo, y es parte de lo que conversé con el gobernador”, comentó Aguirre.

Al momento de convocarlo para seguir en la función, Raúl Jalil le argumentó la experiencia de lo que ha significado atravesar los peores momentos en el contexto sanitario.

“Uno viene con una experiencia con los distintos actores con lo que hay que acordar medidas y eso facilita las cosas, no hay que empezar de nuevo. Eso es lo que vio el Gobernador para convocarme”.

Celulares

Consultado sobre defectos y virtudes de la gestión en Seguridad, Aguirre indicó que el gobernador les plantea permanentemente distintos temas. “Estamos haciendo un nuevo análisis, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tiene la policía para mejorar la Policía. Nos preocupa mucho que encontramos dentro de las celdas de comisarias gente que tiene celulares, algo que fue noticia en estos días, lo cual también hay que decirlo, así como entró ese celular, es la misma policía la que registra y encuentra en los mecanismos de control. Hay que ver si es la visita, los familiares o algún empleado infiel los que facilitan los ingresos. Vamos a profundizar con acciones concretas con este tema”, aseguró.

Comentó que Ángel Agüero, jefe de la Policía de Catamarca, mantiene reuniones con los jefes de comisaria para establecer un sistema de responsabilidades y que pasará lo mismo en el Servicio Penitenciario Provincial.

“Estamos generando un esquema de control interno para que sigan ingresando a las cárceles estos elementos que no corresponden y que pueden ser utilizados para cometer delitos”.

SAE 911 y seguridad vial

“Todos los días estamos viendo el mapa del delito. El 911 nos da herramientas mejores a las que teníamos”, destacó del nuevo sistema de Sistema de Asistencia de Emergencias.

“La recepción de denuncias nos permite conocer horarios, días, zonas, dónde se repiten estos hechos y nos permite reforzar y fortalecer lugares y tipo de delito que se está viendo, nos sirve para tomar decisiones importantes.

Por otra parte, se refirió a los accidentes de circulación vial y el denominador común de la presencia de conductores alcoholizados.

“La gente circula en vehículos y genera accidentes de tránsito y mucho tiene que ver el consumo de alcohol. Además de la estrategia de controles que tenemos se está promoviendo a nivel nacional una ley que acompañamos de acá, técnicamente, que habla del alcohol cero como una medida drástica teniendo en cuenta que las muertes por accidente de transito es una de las causales de más importantes que hay en el país. Más que el covid y otras enfermedades que se conocen”.

Dijo que “hay que tomar decisiones drásticas y aportamos información desde le Ministerio de Seguridad para ese proyecto de ley”.

¿El sucesor/a?

“Es una decisión del Gobernador definir quién va a representar a cada ministerio. Nosotros conformamos un equipo, y nuestra tarea va a ser generar las bases de las políticas de seguridad que nos pidió él para que el que continúe tenga por lo menos un punto de partida para continuar o transformar si así se requiere. Yo no podría decir quién es la persona o que perfil, podría si aportar una opinión cuando me lo consulte el Gobernador, pero ese momento no ha llegado. Queda ponerle el hombro en este tiempo para generar cambios positivos”, finalizó.